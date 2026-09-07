Innlent

Tvær til­kynningar um eld

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Önnur tilkynningin kom frá hóteli í hverfi 105.
Önnur tilkynningin kom frá hóteli í hverfi 105. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um eldsvoða á hóteli í Hlíðunum. Í raun reyndist mikill reykur koma frá bakaraofni á hótelinu.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sá því um að reykræsta hótelið samkvæmt dagbók lögreglunnar. Sömuleiðis var tilkynnt um eld í fjölbýlishúsi í Kópavogi en við athugun kom í ljós að einn íbúinn var að grilla.

Tilkynnt var um innbrot á veitingastað í Vesturbænum og er málið í rannsókn. 

Að minnsta kosti tvö umferðarslys voru tilkynnt til lögreglu. Annað í Grafarvogi þar sem engin slys urðu á fólki en eitt ökutæki var óökufært. Þá varð hitt umferðarslysið í Hafnarfirði þar sem rafmagnshlaupahjóli var ekið aftan á bíl. Engin slys urðu á fólki.

Lögreglan hafði þá afskipti af ökumönnum og fengu þó nokkrir sekt fyrir hin ýmsu umferðarlagabrot samkvæmt dagbókinni.

Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður

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