Innlent

Posarnir komnir í lag á ný

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Orsakir truflunarinnar liggja enn ekki fyrir. Myndin er úr safni.
Orsakir truflunarinnar liggja enn ekki fyrir. Myndin er úr safni. Getty

Posar Teya sem tengdir eru við kassakerfi eru komnir í lag á ný og kerfið sem olli biluninni er orðið stöðugt að sögn fjártæknifyrirtækisins. Langar raðir mynduðust víða vegna bilunarinnar sem kom upp um tuttugu mínútur í þrjú í dag. 

Þetta segir í tilkynningu frá forstöðumanni viðskiptaupplifunar hjá Teya. Bilanirnar í dag hafi orðið vegna truflunar á kerfum sem sér um tengingar posa við kassakerfi. Á meðan á trufluninni stóð hafi þeir posar sem tengdir eru við slík kerfi ekki tekið við færslum. 

Kerfið sé nú komið í lag og sé stöðugt. Orsakir truflunarinnar liggi ekki fyrir að svo stöddu en málið sé í frekari skoðun. 

Fjöldi verslana og annarra fyrirtækja sem bilunin hafði áhrif á hleypur á hundruðum. Allt tiltækt lið Teya var í dag kallað út til að vinna að vandamálinu.

„Truflunin náði ekki til annarra þjónusta Teya. Handfrjálsir posar og aðrar greiðslulausnir virkuðu sem skyldi,“ segir í tilkynningunni. 

Öryggi greiðslna og gagna viðskiptavina hafi ekki verið ógnað en málið sé litið alvarlegum augum.

„Við biðjum þá viðskiptavini okkar sem urðu fyrir þessari truflun og þeirra viðskiptavini sömuleiðis innilegrar afsökunar á óþægindunum. Við gerum okkur fulla grein fyrir því hversu mikilvægt er að greiðslumiðlun sé áreiðanleg og lítum því málið alvarlegum augum,“ segir í tilkynningunni. 

Greiðslumiðlun

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið