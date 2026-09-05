Posarnir komnir í lag á ný Áróra L Davíðsdóttir skrifar 5. september 2026 20:55 Orsakir truflunarinnar liggja enn ekki fyrir. Myndin er úr safni. Getty Posar Teya sem tengdir eru við kassakerfi eru komnir í lag á ný og kerfið sem olli biluninni er orðið stöðugt að sögn fjártæknifyrirtækisins. Langar raðir mynduðust víða vegna bilunarinnar sem kom upp um tuttugu mínútur í þrjú í dag. Þetta segir í tilkynningu frá forstöðumanni viðskiptaupplifunar hjá Teya. Bilanirnar í dag hafi orðið vegna truflunar á kerfum sem sér um tengingar posa við kassakerfi. Á meðan á trufluninni stóð hafi þeir posar sem tengdir eru við slík kerfi ekki tekið við færslum. Kerfið sé nú komið í lag og sé stöðugt. Orsakir truflunarinnar liggi ekki fyrir að svo stöddu en málið sé í frekari skoðun. Fjöldi verslana og annarra fyrirtækja sem bilunin hafði áhrif á hleypur á hundruðum. Allt tiltækt lið Teya var í dag kallað út til að vinna að vandamálinu. „Truflunin náði ekki til annarra þjónusta Teya. Handfrjálsir posar og aðrar greiðslulausnir virkuðu sem skyldi,“ segir í tilkynningunni. Öryggi greiðslna og gagna viðskiptavina hafi ekki verið ógnað en málið sé litið alvarlegum augum. „Við biðjum þá viðskiptavini okkar sem urðu fyrir þessari truflun og þeirra viðskiptavini sömuleiðis innilegrar afsökunar á óþægindunum. Við gerum okkur fulla grein fyrir því hversu mikilvægt er að greiðslumiðlun sé áreiðanleg og lítum því málið alvarlegum augum,“ segir í tilkynningunni. Greiðslumiðlun Mest lesið Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Innlent Bilun hjá Teya olli löngum röðum Innlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Innlent Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Erlent Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Erlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ Innlent Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Fleiri fréttir Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Bilun hjá Teya olli löngum röðum Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ „Búningadjamm“ á Þjóðminjasafninu í dag Elti blóðugan brotaþola inn á lögreglustöðina Ólga innan SÁÁ og upprisa AfD Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Hátt í áttatíu eftirskjálftar Handteknir eftir líkamsárás Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Jarðskjálfti í Brennisteinsfjöllum Rafmagnslaust var í Reykjavík og Mosfellsbæ Enginn andvígur hvalveiðum Banna innfluttar dýraafurðir frá Brasilíu Skordýr í súpu skólabarna Sérsveitaraðgerð við heimahús á Akureyri Anna Lilja og Sæunn sýslumenn tímabundið Finnbjörn býður sig ekki aftur fram til forseta ASÍ Telja þjóðaratkvæðagreiðsluna hafa styrkt Samfylkinguna Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Sjá meira