Nafnabreytingaæði Donalds Trump Bandaríkjaforseta virðist engan enda ætla að taka. Nú virðist hann vilja breyta nafni Nýja-Mexíkós í Nýja-Ameríka.
Í færslu á samfélagsmiðlum í gær birti Trump mynd af ríkinu Nýja-Mexíkó þar sem stór kross hefur verið settur yfir orðið Mexíkó og Ameríka skrifað fyrir neðan. Þannig ýjar forsetinn að því að ríkið ætti að heita Nýja-Ameríka í staðinn. Stutt er síðan forsetinn skrifaði undir tilskipun um að nafni Ontario-vatns yrði breytt í Ameríkuvatn og Mexíkóflói heitir Ameríkuflói í bókum forsetans. Þá hefur hann stungið upp á því að nafni Hormússunds verði breytt í Trump-sund.
Hvort Trump fylgi færslunni eftir og reyni að breyta nafni Nýja-Mexíkós í Nýja-Ameríka er enn óljóst en það er töluvert flóknara en að breyta nafni stöðuvatna. Í grein CNN segir að forsetinn hafi ekki vald til þess að breyta nafni ríkja Bandaríkjanna heldur verði ríkin sjálf að taka þá ákvörðun.
Ríkisstjóri Nýja-Mexíkós, Michelle Lujan Grisham, svaraði færslu forsetans með því að segja að nafni ríkisins verði ekki breytt. Trump væri að reyna að beina athygli fólks frá stríðinu í Íran.