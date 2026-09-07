Erlent

Nafna­breytingaæði Trumps heldur á­fram

Bjarki Sigurðsson skrifar
Trump að skrifa undir forsetatilskipun 27. ágúst síðastliðinn. Slík tilskipun dugar ekki til að breyta nafni ríkja.
Trump að skrifa undir forsetatilskipun 27. ágúst síðastliðinn. Slík tilskipun dugar ekki til að breyta nafni ríkja. AP/Manuel Balce Ceneta

Nafnabreytingaæði Donalds Trump Bandaríkjaforseta virðist engan enda ætla að taka. Nú virðist hann vilja breyta nafni Nýja-Mexíkós í Nýja-Ameríka. 

Í færslu á samfélagsmiðlum í gær birti Trump mynd af ríkinu Nýja-Mexíkó þar sem stór kross hefur verið settur yfir orðið Mexíkó og Ameríka skrifað fyrir neðan. Þannig ýjar forsetinn að því að ríkið ætti að heita Nýja-Ameríka í staðinn. Stutt er síðan forsetinn skrifaði undir tilskipun um að nafni Ontario-vatns yrði breytt í Ameríkuvatn og Mexíkóflói heitir Ameríkuflói í bókum forsetans. Þá hefur hann stungið upp á því að nafni Hormússunds verði breytt í Trump-sund.

Myndin sem Trump birti á samfélagsmiðlum.

Hvort Trump fylgi færslunni eftir og reyni að breyta nafni Nýja-Mexíkós í Nýja-Ameríka er enn óljóst en það er töluvert flóknara en að breyta nafni stöðuvatna. Í grein CNN segir að forsetinn hafi ekki vald til þess að breyta nafni ríkja Bandaríkjanna heldur verði ríkin sjálf að taka þá ákvörðun.

Ríkisstjóri Nýja-Mexíkós, Michelle Lujan Grisham, svaraði færslu forsetans með því að segja að nafni ríkisins verði ekki breytt. Trump væri að reyna að beina athygli fólks frá stríðinu í Íran.

Bandaríkin Donald Trump

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