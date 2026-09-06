Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Páll Magnússon þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Í þætt dagsins eru fyrst og fremst tvö mál á dagskrá en það eru staða í ferðaþjónustu og staða einkarekinna fjölmiðla hérlendis.
Gestalistann skipa þau Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, Logi Einarsson menningar-, nýsköðunar og háskólaráðherra.
Því næst mæta í settið markaðs- og sölustjórar Sýnar og Árvakurs þeir Guðmundur H. Björnsson og Magnús E. Kristjánsson. Loks er von á þeim Helgu Guðrúnu Johnson og Sigmundi Erni Rúnarrssyni sem tóku þátt í að búa fréttastofu Sýnar, áður Stöðvar 2, til á sínum tíma.
Líkt og fram hefur komið verður staðan í ferðaþjónustunni rædd í þættinum en þá sérstaklega aukin skattheimta sem er farin að hafa áhrif á framþróun og fjárfestingar í greininni.
Svo verður staða einkarekinna fjölmiðla tekin fyrir, ekki síst í ljósi þess að sjónvarpsfréttir Sýnar voru lagðar niður nú í upphafi vikunnar.
Þátturinn er á Bylgjunni alla Sunnudaga frá klukkan tíu til tólf en hann er einnig að finna hér á Vísi.