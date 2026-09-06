Erlent

Minnst fimm látnir eftir flug­slys í Flórída

Eiður Þór Árnason skrifar
Fraktvélin liggur á Miami-alþjóðaflugvellinum í Flórída.
Fraktvélin liggur á Miami-alþjóðaflugvellinum í Flórída. Ap/David Fischer

Minnst fimm eru látnir eftir flugslys í Flórídaríki í Bandaríkjunum þar sem fraktflugvél á vegum netverslunarinnar Amazon fór út af flugbraut og lenti á bifreiðum utan hennar. Vélin var á leið frá San Juan í Púertó Ríkó til Miami-borgar.

Bandarísk flugmálayfirvöld segja að Boeing 767-þotan hafi farið út af flugbrautinni um klukkan 14 að staðartíma, eða um 18 á íslenskum tíma. Sky News greinir frá þessu. Hlé hefur verið gert á umferð um flugvöllinn og sextíu slökkviliðsmenn eru sagðir vera á vettvangi. Um 250 flugferðum hafði verið seinkað síðdegis í dag að staðartíma.

Amazon staðfestir í yfirlýsingu að þota Amazon Air sem rekin sé af flugfélaginu 21 Air hafi „lent í atviki við tilraun til lendingar á Miami-alþjóðaflugvellinum í dag.“

Enn væri verið að safna upplýsingum um atburðarásina og unnið náið með yfirvöldum og ráðamönnum til að skilja hvað átti sér stað.

Enn verið að meta aðstæður

„Einmitt núna er öryggi, velferð og umönnun allra þeirra sem hlut eiga að máli forgangsatriði okkar. Við erum að gera allt sem við getum til að styðja við þá sem þetta hafði áhrif á,“ segir í yfirlýsingu Amazon.

Sean Duffy, samgönguráðherra Bandaríkjanna, sagði á X sem hét áður Twitter að búið væri að gefa út flugbann á alþjóðaflugvellinum á meðan viðbragðsaðilar meta aðstæður.

„Ef þú ert að ferðast um svæðið, vinsamlegast reiknaðu með verulegum seinkunum og mögulegum afbókunum.“

Fréttin hefur verið uppfærð.

Bandaríkin Flug Amazon

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