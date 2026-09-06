Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Eiður Þór Árnason skrifar 6. september 2026 21:40 Fraktvélin liggur á Miami-alþjóðaflugvellinum í Flórída. Ap/David Fischer Minnst fimm eru látnir eftir flugslys í Flórídaríki í Bandaríkjunum þar sem fraktflugvél á vegum netverslunarinnar Amazon fór út af flugbraut og lenti á bifreiðum utan hennar. Vélin var á leið frá San Juan í Púertó Ríkó til Miami-borgar. Bandarísk flugmálayfirvöld segja að Boeing 767-þotan hafi farið út af flugbrautinni um klukkan 14 að staðartíma, eða um 18 á íslenskum tíma. Sky News greinir frá þessu. Hlé hefur verið gert á umferð um flugvöllinn og sextíu slökkviliðsmenn eru sagðir vera á vettvangi. Um 250 flugferðum hafði verið seinkað síðdegis í dag að staðartíma. Amazon staðfestir í yfirlýsingu að þota Amazon Air sem rekin sé af flugfélaginu 21 Air hafi „lent í atviki við tilraun til lendingar á Miami-alþjóðaflugvellinum í dag.“ Enn væri verið að safna upplýsingum um atburðarásina og unnið náið með yfirvöldum og ráðamönnum til að skilja hvað átti sér stað. Enn verið að meta aðstæður „Einmitt núna er öryggi, velferð og umönnun allra þeirra sem hlut eiga að máli forgangsatriði okkar. Við erum að gera allt sem við getum til að styðja við þá sem þetta hafði áhrif á,“ segir í yfirlýsingu Amazon. Sean Duffy, samgönguráðherra Bandaríkjanna, sagði á X sem hét áður Twitter að búið væri að gefa út flugbann á alþjóðaflugvellinum á meðan viðbragðsaðilar meta aðstæður. „Ef þú ert að ferðast um svæðið, vinsamlegast reiknaðu með verulegum seinkunum og mögulegum afbókunum.“ Fréttin hefur verið uppfærð. Bandaríkin Flug Amazon Mest lesið Eftirförin endaði með hvelli Innlent Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Innlent Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Innlent Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Erlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Erlent Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Erlent „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Innlent Fleiri fréttir Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Gengið til tímamótakosninga í Þýskalandi Funda um framgang stríðsins: „Þeir eru á ómögulega slæmum stað“ Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Fjarhægrimenn gætu fundið bragðið af völdum í fyrsta sinn Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Ítrekar kröfu á Falklandseyjar: Ekki duttlungar heldur „lífsnauðsyn“ Segja ekkert um svörin við yfirheyrslu Trumps Ógilding réttarhaldanna gegn Clancy sett á ís vegna áfrýjunar Árás á höfuðstöðvar Öryggisstofnunar Úkraínu Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Ákærður fyrir að brjóta á börnum Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Grænlendingar fá fría læknisþjónustu í Danmörku Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Óttast að yfir áttatíu hafi farist Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Sakaskrá fjölda glæpamanna óvart hreinsuð Ungmenni drepin og þorp rifið á Vesturbakkanum Hefja síðasta áfanga ferðarinnar til Merkúrs Sjá meira