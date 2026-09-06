Framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík segir að mál ökumanns sem keyrði á ofsahraða um götur borgarinnar í dag og keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar á meðan eftirför stóð yfir sé hjá lögreglu og fyrirtækið kanni næstu skref. Almennt sé ökumönnum sem brjóti reglur hiklaust meinað að nýta sér þjónustuna oftar.
„Okkur þykir alltaf leiðinlegt þegar ökumenn lenda í vandræðum á bílunum okkar en ég get ekkert tjáð mig sérstaklega um þetta mál, segir Kristín Hrefna Halldórsdóttir í samtali við Vísi. Það sé algjör undantekning að leigutakar hjá Hopp fylgi ekki reglum.
„Langsamlega flestir þeirra ökumanna sem velja að bruna um götur borgarinnar á Hopp-deilibílum eru fyrirmyndarökumenn, skila bílunum hreinum, virða reglur og eru með allt sitt á hreinu. En svona er bara litróf mannlífsins. Fólk lendir í óhöppum og ég hef ekkert meira að segja um þetta sérstaka mál.“
Kristín bætir við að hvorki Hopp né lögreglan geti komið í veg fyrir að einstaka óæskileg atvik komi upp á. Fram hefur komið að deilibíllinn hafi verið nokkuð tjónaður að eftirför lokinni en á för sinni keyrði ökumaðurinn utan í minnst fjórar bifreiðar, þar af tvo lögreglubíla.
Hún segir að málið verði skoðað í samráði við tryggingafélag fyrirtækisins að lokinni meðferð lögreglu.
„Almennt eru þessir hundrað deilubílar sem þjóna borgarbúum á hverjum degi í góðu ástandi og ökumennirnir líka. Þeim fjölgar ört dag frá degi og þá auðvitað eru einstaka tilvik sem koma upp sem eru óhöpp hjá fólki og lögreglan og tryggingafélagið eiga við það.“
Kristín bendir á að mál komi upp hjá öllum bílaleigum en hún telur að bifreiðar Hopp lendi frekar í fréttum þar sem þær séu merktar fyrirtækinu með einkar áberandi hætti.
Geta ökumenn átt von á því að vera bannaðir frá ykkar þjónustu ef upp kemst um brot?
„Já, hiklaust. Ef þú brýtur reglurnar okkar eða skilmálana þá leyfum við þér ekki að keyra aftur.“
Hún ítrekar að hún geti ekki tjáð sig um þetta einstaka mál á þessu stigi þar sem Hopp þurfi að fá skýrslu frá lögreglu áður en fyrirtækið tekur næstu skref.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti Hopp-deilibíl eftirför frá Lágmúla að Víðidal í dag. Ökumaður Hopp-bílsins er talinn hafa verið undir áhrifum en hann ók utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvö lögreglubíla á för sinni. Hann er sagður hafa ekið á allt að 140 kílómetra hraða.
Æsileg atburðarás fór af stað í kjölfar innbrots í apótek í vikunni. Innbrotsþjófurinn flúði á bíl með lögregluna á hælunum og keyrði meðal annars yfir göngubrú. Lögreglufulltrúi segir eftirfarir erfið verkefni sem geti skapað mikla hættu.