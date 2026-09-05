Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Kristján Már Unnarsson skrifar 5. september 2026 21:10 Áhöfn Boeing 737 MAX-þotu Icelandair á flugvellinum í Narsarsuaq sumarið 2024. Þegar Narsarsuaq var lokað í vor flutti Icelandair áætlunarflug sitt til suðurhluta Grænlands til nýs flugvallar í Qaqortoq. Icelandair Helsti tengiflugvöllur milli Grænlands og Íslands um áratugaskeið, flugvöllurinn í Narsarsuaq, er á leið með að öðlast framhaldslíf. Varnarmálaráðherra Danmerkur hefur óskað eftir samþykki fjárlaganefndar danska þingsins fyrir fjárveitingu sem tryggir lágmarksrekstur Narsarsuaq-flugvallar í ár og næsta ár. Flugbrautinni í Narsarsuaq var lokað um miðjan apríl og vellinum breytt í þyrlulendingarstað sama dag og nýr alþjóðaflugvöllur var opnaður við bæinn Qaqortoq, stærsta bæ Suður-Grænlands. Samtímis lauk nær allri þjónustustarfsemi í Narsarsuaq, þar með skólahaldi og hótelrekstri, enda var þetta 140 manna þorp nánast eingöngu til vegna flugvallarins. Jafnframt fluttist áætlunarflug Icelandair frá Narsarsuaq til Qaqortoq. Loftlínan milli flugvallanna er aðeins 55 kílómetrar. Þeir teljast báðir vera í hinni fornu Eystribyggð. Narsarsuaq-flugvöllur er djúpt inni í firði skammt frá Brattahlíð, landnámsjörð Eiríks rauða.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Um mitt sumar bárust óvænt fréttir af því að Naviair, hið danska Isavia, hefði sent út tilkynningu til flugmanna og flugrekenda um að flugbrautin í Narsarsuaq væri opin á ný. Engar skýringar fylgdu og þótti málið hið dularfyllsta. Áður hafði þó frést af því að fulltrúar frá Bandaríkjaher hefðu í vor skoðað Narsarsuaq-flugvöll í fylgd fulltrúa danska hersins og grænlensku landsstjórnarinnar. Viðræður voru þá hafnar milli fulltrúa landanna þriggja um aukna viðveru Bandaríkjahers á Grænlandi. Danski varnarmálaráðherrann Jeppe Bruus staðfesti í fréttatilkynningu í gærkvöldi að málið snúist einmitt um þetta; hvort Narsarsuaq með sinni 1.830 metra löngu flugbraut geti nýst sem herflugvöllur í framtíðinni. Fjárveitingu upp á 45 milljónir danskra króna, andvirði 850 milljóna íslenskra, fyrir árin 2026 og 2027, sé ætlað að halda flugvellinum opnum og koma í veg fyrir að mannvirki hans grotni niður. Tilgangurinn sé að gefa svigrúm meðan kannað er hvort danski herinn eða önnur bandalagsríki NATO geti notað Narsarsuaq til frambúðar. Horft á Narsarsuaq-flugvöll úr stjórnklefa flugmælingavélar Isavia. Myndin var tekin í september í fyrra þegar aðflugshallarljósin voru prófuð.Egill Aðalsteinsson Upphaflega var það Bandaríkjaher sem gerði flugvöllinn á árum síðari heimsstyrjaldar sem millilendingarstað fyrir herflugvélar á leið yfir Norður-Atlantshaf. Fyrir innrásina í Normandí var byggt stórt hersjúkrahús með 600 rúmum til að taka við særðum hermönnum úr bardaganum. Sjúkrahúsið var svo stækkað í 1.000 rúm í Kóreustríðinu. Þegar íslensku flugfélögin eignuðust millilandaflugvélar eftir stríð hófu þau fljótlega að sinna ýmsum verkefnum á Grænlandi, bæði Flugfélag Íslands og Loftleiðir. Þau flugu meðal annars fyrir dönsk stjórnvöld, bandaríska herinn og þjónuðu vísindaleiðöngrum. Um þetta er fjallað í þessu fjögurra mínútna myndskeiði úr þættinum Flugþjóðin á Sýn: Flugvöllurinn í Narsarsuaq er skammt frá Brattahlíð, landsnámsbæ Eiríks rauða í Eystribyggð. Þar er gróðursælasti hluti Grænlands og hefur flugvöllurinn lengi þjónað sem dyr að skoðunarferðum um hina fornu norrænu byggð. Því má kynnast í öðru fjögurra mínútna myndskeiði úr þætti Flugþjóðarinnar um Grænlandsflugið: Á safni í Narsarsuaq um sögu flugvallarins og herstöðvarinnar má meðal annars sjá gamla ljósmyndir frá ískönnunarfluginu, sem Flugfélag Íslands kom að. Það hófst eftir að 95 manns fórust með danska skipinu Hans Hedtoft þegar það sökk í janúar 1959 við suðurodda Grænlands eftir að hafa rekist á ísjaka. Þegar Bandaríkjaher yfirgaf herstöðina árið 1958 lokaði danska ríkið flugvellinum. Sjóslysið mannskæða varð hins vegar til þess að mönnum varð ljóst mikilvægi flugvallarins fyrir neyðar- og björgunarþjónustu. Hann varð þannig bækistöð íslenskra flugmanna í ískönnunarfluginu, eins og fræðast má um hér í þessu sex mínútna myndskeiði úr þættinum: Til að undirstrika endurnýjað mikilvægi Narsarsuaq efnir danski herinn til alþjóðlegrar heræfingar á svæðinu á næstu vikum, Arctic Shield, með þátttöku um fjögurhundruð hermanna frá tíu NATO-ríkjum. Næstkomandi miðvikudag, 9. september, hyggst varnarmálaráðherrann Jeppe Bruus svo heimsækja Narsarsuaq ásamt Múte B. Egede, utanríkisráðherra Grænlands. Auk þess að fylgjast með heræfingunni munu ráðherrarnir halda borgarafundi í nærliggjandi byggðum um framtíð Narsarsuaq. Grænland Flug Öryggis- og varnarmál NATO Danmörk Icelandair Bandaríkin Donald Trump Tengdar fréttir Icelandair hefur flug til Qaqortoq Icelandair flaug í gær sitt fyrsta flug til Qaqortoq á Suður-Grænlandi. Flogið verður til Qaqortoq fjórum sinnum í viku frá júní til ágúst, segir í fréttatilkynningu frá Icelandair. 5. júní 2026 11:44 Fulltrúar Bandaríkjanna og Danmerkur ræða þrjár nýjar herstöðvar á Grænlandi Fulltrúar Bandaríkjanna og Danmerkur hafa fundað að minnsta kosti fimm sinnum á þessu ári til að ræða opnun þriggja nýrra herstöðva Bandaríkjahers á Grænlandi. BBC hefur eftir heimildarmönnum að viðræður gangi vel. 12. maí 2026 06:45 Suður-Grænland fær nýjan alþjóðaflugvöll Grænlendingar fagna á morgun opnun nýs flugvallar við bæinn Qaqortoq, stærsta bæ Suður-Grænlands. 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