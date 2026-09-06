Innlent

Hand­tökur vegna líkams­á­rásar og ölvunar á Ljósanótt

Freyja Þórisdóttir skrifar
Veðurguðirnir voru skipuleggjendum og gestum Ljósanætur hliðhollir í gær.
Veðurguðirnir voru skipuleggjendum og gestum Ljósanætur hliðhollir í gær. Aðsend

Mikill mannfjöldi sótti viðburði Ljósanætur í gær, laugardaginn 5. september, en lögreglan hafði í nægu að snúast. Í það minnsta fjórir voru handteknir og vistaðir í fangageymslu en þar af snerist ein handtakan um grun um líkamsárás.

Er þetta meðal þess sem Bjarney Annelsdóttir yfirlögregluþjónn á Suðurnesjum staðfestir í tilkynningu. Þar kemur einnig fram að fjöldi tilkynninga um ölvun, eignaspjöll og annað í þeim dúr hafi borist lögreglu að formlegri dagskrá lokinni.

Nokkuð mikið hafi verið um að ungmenni væru ölvuð en í tilkynningunni segir þó að engin alvarleg slys hafi orðið á fólki um nóttina. Hátíðin var sem fyrr segir vel sótt en fjölskyldu- og menningarhátíðin fór fram í 25. sinn á dögunum. Meðal þeirra ríflega hundrað og fimmtíu dagskrárliða voru stórtónleikar og flugeldasýning.

Reykjanesbær Ljósanótt Tónleikar á Íslandi

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„Við viljum að fjölskyldan fari saman heim“

Hátíðin Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun í tuttugasta og fjórða sinn. Hátíðin nær hápunkti á laugardagskvöld með stórum tónleiknum. Lögð er áhersla á að um fjölskylduhátíð sé að ræða og reyna á sérstaklega að sporna gegn áfengisdrykkju ungmenna. 

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