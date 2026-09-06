Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Freyja Þórisdóttir skrifar 6. september 2026 12:02 Veðurguðirnir voru skipuleggjendum og gestum Ljósanætur hliðhollir í gær. Aðsend Mikill mannfjöldi sótti viðburði Ljósanætur í gær, laugardaginn 5. september, en lögreglan hafði í nægu að snúast. Í það minnsta fjórir voru handteknir og vistaðir í fangageymslu en þar af snerist ein handtakan um grun um líkamsárás. Er þetta meðal þess sem Bjarney Annelsdóttir yfirlögregluþjónn á Suðurnesjum staðfestir í tilkynningu. Þar kemur einnig fram að fjöldi tilkynninga um ölvun, eignaspjöll og annað í þeim dúr hafi borist lögreglu að formlegri dagskrá lokinni. Nokkuð mikið hafi verið um að ungmenni væru ölvuð en í tilkynningunni segir þó að engin alvarleg slys hafi orðið á fólki um nóttina. Hátíðin var sem fyrr segir vel sótt en fjölskyldu- og menningarhátíðin fór fram í 25. sinn á dögunum. Meðal þeirra ríflega hundrað og fimmtíu dagskrárliða voru stórtónleikar og flugeldasýning. Reykjanesbær Ljósanótt Tónleikar á Íslandi Tengdar fréttir „Við viljum að fjölskyldan fari saman heim“ Hátíðin Ljósanótt var sett í Reykjanesbæ í morgun í tuttugasta og fjórða sinn. Hátíðin nær hápunkti á laugardagskvöld með stórum tónleiknum. Lögð er áhersla á að um fjölskylduhátíð sé að ræða og reyna á sérstaklega að sporna gegn áfengisdrykkju ungmenna. 4. september 2025 12:18 Mest lesið Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Erlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Innlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Innlent Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður Innlent Vara við snörpum hviðum Veður Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Innlent Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Erlent Fleiri fréttir Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt „Traust er auðvitað það dýrmætasta sem að fjölmiðill hefur“ Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Bilun hjá Teya olli löngum röðum Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ „Búningadjamm“ á Þjóðminjasafninu í dag Elti blóðugan brotaþola inn á lögreglustöðina Ólga innan SÁÁ og upprisa AfD Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Hátt í áttatíu eftirskjálftar Handteknir eftir líkamsárás Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Jarðskjálfti í Brennisteinsfjöllum Rafmagnslaust var í Reykjavík og Mosfellsbæ Enginn andvígur hvalveiðum Banna innfluttar dýraafurðir frá Brasilíu Skordýr í súpu skólabarna Sérsveitaraðgerð við heimahús á Akureyri Sjá meira