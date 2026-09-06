„Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eiður Þór Árnason skrifar 6. september 2026 22:15 Jón Ólafsson, Hannes Hólmsteinn Gissurarson og Magnús Árni Skjöld Magnússon hafa allir notið góðs af alþjóðlegu samstarfi við störf sín og notfært sér utanaðkomandi fjármagn. Vísir Prófessor við Háskólann á Bifröst og formaður Evrópuhreyfingarinnar, hafnar því að hafa verið „á launum hjá Evrópusambandinu“. Hann hafi sótt um styrk í menntasjóð á vegum sambandsins áður en hann tók við formennsku hjá Evrópuhreyfingunni og peningarnir séu ekki notaðir til að greiða laun hans. Ummæli Magnúsar Árna Skjöld Magnússonar koma í kjölfar viðtals við Hannes Hólmstein Gissurarson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, í Spursmálum á mbl.is. Þar tengdi hann styrkveitingar úr sjóðum Evrópusambandsins til Magnúsar og Baldurs Þórhallssonar, prófessors við Háskóla Íslands, við þátttöku þeirra í umræðunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um aðildarviðræður við sambandið. Magnús segir að um sé að ræða samkeppnissjóð og hann hafi síðast hlotið styrk til þess að efla kennslu, umræðu og rannsóknir á breyttu öryggisumhverfi á norðurslóðum. Styrkinn megi ekki nýta til að greiða laun þeirra fræðimanna sem styrkinn hljóta. Baldur Þórhallsson stjórnmálaprófessor og fyrrverandi forsetaframbjóðandi.Vísir/Vilhelm Baldur, sem hefur líkt og Magnús kennt og rannsakað Evrópusamrunann, hlaut árið 2008 Jean Monnet-viðurkenningu Evrópusambandsins og titilinn Jean Monnet-prófessor. Mbl.is segir að samkvæmt upplýsingum frá HÍ hafi viðurkenningunni fylgt 7,5 milljóna króna fjárframlag til kennslu. Báðir hafa Baldur og Magnús farið fram fyrir Samfylkinguna en Hannes var lengi nátengdur Sjálfstæðisflokknum. Þeir bestu fái styrkina Jón Ólafsson, prófessor í menningarfræði við Háskóla Íslands, blandar sér í umræðuna og gagnrýnir málflutning Hannesar harðlega. Þá skýtur hann föstum skotum í átt að stjórnmálaheimspekiprófessornum. „Það er alltaf merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug. Íslenskt háskóla- og rannsóknasamfélag hefur notið góðs af því að vera hluti evrópsks rannsóknasamfélags um áratugaskeið. Það þýðir að íslenskir rannsakendur hafa getað sótt um – og hafa fengið – góða evrópska rannsóknarstyrki á öllum sviðum vísinda og fræða,“ skrifar Jón á Facebook og tekur undir með Magnúsi. „Þess vegna dafna íslenskir háskólar og rannsóknastofnanir þrátt fyrir svikin loforð íslenskra stjórnvalda um sterkari fjármögnun. En það eru auðvitað bara þeir bestu sem fá styrkina – þeir sem láta sér gremjast að fá enga styrki nema frá sérhagsmunahópum og vinum sínum ættu því að líta í eigin barm.“ Gerir athugasemd við að styrkirnir séu gerðir tortryggilegir Magnús, sem er prófessor í stjórnmálafræði, segist fyrst hafa hlotið styrk úr svonefndu Jean Monnet-prógrammi, sem er hluti af Erasmus+ áætluninni, eftir aldamót til að kenna námskeið um Evrópusamrunann og þróun Evrópusambandsins. „Í byrjun síðasta árs, löngu áður en ég tók að mér formennskuna í Evrópuhreyfingunni, sótti ég um styrk úr þessu prógrammi að nýju, nú til þess að efla kennslu, umræðu og rannsóknir á breyttu öryggisumhverfi á norðurslóðum. Ég hlaut styrkinn, enda búinn að vera lengi að sinna rannsóknum og kennslu í háskólum hér og erlendis,“ skrifar hann í færslu á Facebook-síðu sinni. Hann gerir athugasemd við að Hannes hafi „gert þetta tortryggilegt“ og hafnar því sömuleiðis að hann hafi þegið laun frá Evrópuhreyfingunni til að berjast fyrir því að meirihluti myndi kjósa að Ísland hæfi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Viðurkenning á hans starfi „Ég er ekki að „leika mér“ með þennan pening til að komast til útlanda og ég notaði sumarfríið mitt í þessa baráttu í ágúst. Að öðru leyti var ég í jafn fullri vinnu við annað og Sólveig Anna, Halldór Benjamín eða Haraldur Ólafsson, svo einhver sem voru dugleg í baráttunni séu nefnd, enda er stjórnarmönnum í Evrópuhreyfingunni bannað að þiggja laun fyrir störf sín skv. lögum félagsins,“ skrifar Magnús. „Ég er mjög stoltur af því að hafa hlotið þennan litla styrk, enda er hann viðurkenning bæði á mínu starfi og þeirri stofnun sem ég starfa hjá. Ég mun standa við það sem stendur í umsókninni sem ég gerði í samstarfi við gott fólk á Bifröst í janúar 2025 og næsti liður í því er málþing um Allsherjarvarnir, sem fer fram í samstarfi við sænska og finnska sendiráðið og ríkislögreglustjóra í Norræna húsinu 17. september næstkomandi.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Háskólar Evrópusambandið Mest lesið Eftirförin endaði með hvelli Innlent Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Innlent Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Innlent Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Erlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Erlent Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Erlent „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Innlent Fleiri fréttir „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Bilun hjá Teya olli löngum röðum Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ „Búningadjamm“ á Þjóðminjasafninu í dag Elti blóðugan brotaþola inn á lögreglustöðina Ólga innan SÁÁ og upprisa AfD Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Hátt í áttatíu eftirskjálftar Sjá meira