Innlent

Eftir­förin endaði með hvelli

Eiður Þór Árnason skrifar
Ökumaðurinn gistir nú fangageymslu lögreglu. 
Ökumaðurinn gistir nú fangageymslu lögreglu. 

Myndskeið sýnir hvernig fjöldi lögreglumanna stöðvaði og yfirbugaði ökumann deilibíls Hopp í dag. Sá hlýddi ekki stöðvunarmerkjum lögreglu og er sagður hafa ekið utan í minnst fjórar bifreiðar á leið sinni frá Lágmúla að Víðidal í Reykjavík. Þar af voru tveir lögreglubílar.

Talsverður viðbúnaður var á svæðinu og heyrðust sírenur óma víða um borgina á meðan á eftirför stóð. Ökumaðurinn var að lokum handtekinn en hann er grunaður um að hafa verið í annarlegu ástandi. Eftirfarandi myndskeið af handtökunni er í töluverðri dreifingu á samfélagsmiðlum.

Klippa: Hópur lögreglu stöðvar ofsakstur ökumanns á Hoppbíl

Ökumaðurinn gistir fangageymslur „þar til hann verður viðræðuhæfur“, líkt og lögregla orðaði það í tilkynningu nú síðdegis. Mikil hætta hafi skapast í dag og mesta mildi að enginn skyldi slasast. Hann er talinn hafa náð mest 140 kílómetra hraða á akstri sínum um borgina.

Framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík segir að mál ökumannsins sé á borði lögreglu og fyrirtækið kanni næstu skref. Almennt sé ökumönnum sem brjóti reglur hiklaust meinað að nýta sér þjónustuna oftar.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál Reykjavík Leigubílar

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„Svona er bara litróf mannlífsins“

Framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík segir að mál ökumanns sem keyrði á ofsahraða um götur borgarinnar í dag og keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar á meðan eftirför stóð yfir sé hjá lögreglu og fyrirtækið kanni næstu skref. Almennt sé ökumönnum sem brjóti reglur hiklaust meinað að nýta sér þjónustuna oftar.

Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lög­reglu­bíla

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti Hopp-deilibíl eftirför frá Lágmúla að Víðidal í dag. Ökumaður Hopp-bílsins er talinn hafa verið undir áhrifum en hann ók utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvö lögreglubíla á för sinni. Hann er sagður hafa ekið á allt að 140 kílómetra hraða.

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