Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti Hopp-deilibíl eftirför frá Lágmúla að Víðidal í dag. Ökumaður Hopp-bílsins er talinn hafa verið undir áhrifum en hann ók utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvö lögreglubíla á för sinni. Hann er sagður hafa ekið á allt að 140 kílómetra hraða.
Töluverður viðbúnaður lögreglu var á svæðinu og heyrðust sírenur óma víða um borgina. Þá sáust fjölmörg bifhjól lögreglu bruna í átt að austurhluta Reykjavíkur.
Lokað var fyrir umferð á svæðinu tímabundið. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson, varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir eftirförina hafa hafist í Lágmúlanum eftir að tilkynning barst um glæfralegt aksturslag ökumanns í annarlegu ástandi.
Eftirförin náði alla leið frá Lágmúla og að Víðidal þar sem för ökutækisins var stöðvuð en ekki liggur fyrir með hvaða hætti að svo stöddu. Grunur leikur á um að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum við aksturinn og var aksturslag hans nokkuð háskalegt en hraðast náði hann 140 kílómetra hraða á klukkustund.
Hopp-deilibíllinn var nokkuð tjónaður að eftirför lokinni en á för sinni keyrði ökumaðurinn utan í minnst fjórar bifreiðar, þar af tvo lögreglubíla. Maðurinn var ekki vopnaður og var handtekinn á vettvangi. Engan sakaði og gistir maðurinn fangageymslu lögreglu þar til hann verður viðræðuhæfur, að því er fram kemur í tilkynningu frá lögreglu sem barst síðdegis í dag.
Ábendingar bárust fréttastofunni um eftirförina og segjast margir hafa séð Hopp-deilibíl á verulegum hraða eltan af í það minnsta fimm lögreglubílum og tveimur bifhjólum lögreglu.
„Við vorum að keyra sem sagt bara frá Ögurhvarfi, það kemur inn á hringtorgið og þegar ég tek vinstri beygjuna á hringtorginu þá sé ég þessa hvítu Hopp-bifreið koma á örugglega alveg á 120-130 kílómetrum á klukkustund, jafnvel hraðar,“ segir Gunnar Axel Gunnarsson en hámarkshraðinn á svæðinu er áttatíu kílómetrar á klukkustund.
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Hann hafi svo tekið eftir því að skráningarplata bílsins hafi verið löskuð eins og bíllinn hafi lent í einhverju smátjóni.
„Í framhaldi koma þarna einhverjir allavega fjórir lögreglubílar, mjög hratt á eftir honum, eitt mótorhjól og síðan í það minnsta tveir ómerktir lögreglubílar sem voru svona 300 metra aftar, greinilega bara að reyna að ná þeim.“
Fleiri sjónarvottar lýstu því að bíllinn hafi virst áberandi tjónaður og klesstur.
Fréttin var síðast uppfærð klukkan 17:18 með upplýsingum úr tilkynningu frá lögreglu.
Karlmaður sem var handtekinn í gær vegna gruns um innbrot í Efstaleitisapótek flúði vettvang á Hopp-deilibíl. Maðurinn var handtekinn eftir eftirför í bíl og á fæti.