Ökumaður missti stjórn á bifhjóli sínu með þeim afleiðingum að hann keyrði út af Kvartmílubrautinni í Hafnarfirði á þó nokkrum hraða.
Þrír sjúkraflutningarbílar voru kallaðir til á vettvang og var maðurinn fluttur á slysadeild. Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.
Ekki er vitað um afdrif mannsins en Lárus segir þó að hann hafi verið með meðvitund þegar hann var fluttur frá vettvangi. Ekki liggur fyrir á hve miklum hraða maðurinn var þegar hann missti stjórn á hjóli sínu.