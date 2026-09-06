Innlent

Öku­maður bif­hjóls flaug út af Kvart­mílu­brautinni

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Kvartmílubrautin í Hafnarfirði.
Kvartmílubrautin í Hafnarfirði. vísir/vilhelm

Ökumaður missti stjórn á bifhjóli sínu með þeim afleiðingum að hann keyrði út af Kvartmílubrautinni í Hafnarfirði á þó nokkrum hraða. 

Þrír sjúkraflutningarbílar voru kallaðir til á vettvang og var maðurinn fluttur á slysadeild. Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.

Ekki er vitað um afdrif mannsins en Lárus segir þó að hann hafi verið með meðvitund þegar hann var fluttur frá vettvangi. Ekki liggur fyrir á hve miklum hraða maðurinn var þegar hann missti stjórn á hjóli sínu.

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