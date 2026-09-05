Bakgarðshlaup fer nú fram á Reyðarfirði í fjórða sinn. Fleiri en sjötíu taka þátt og rennur allt fé sem safnast í góðgerðarmál.
Fyrirmyndin er hið landsþekkta bakgarðshlaup sem fer fram ár hvert á höfuðborgarsvæðinu þegar fólk hleypur sama hringinn aftur og aftur, í sumum tilfellum í nokkra daga.
Hjónin Anna Sigrún Jóhönnudóttir og Gunnar Lárus Karlsson standa fyrir hlaupinu en það fór fyrst fram fyrir fjórum árum og var ráslínan þá í bakgarðinum hjá þeim hjónum.
„Maðurinn minn, Gunnar Lárus, er sem sagt hlaupari. Hann hefur verið að keppa í bakgarðinum, er í landsliðinu og hann langaði bara að hafa Bakgarðshlaup hér og þurfa ekki alltaf að fara til Reykjavíkur. En svo varð þetta bara stærra og rosalega mikill áhugi. Við bjuggumst við kannski 10 manns hérna í bakgarðinum hjá okkur fyrsta árið en það voru örugglega 40.“
Því var ekki aftur snúið. Tvær vegalengdir eru í boði, hefðbundinn 6,7 kílómetra hringur og styttri vegalengd sem kallast skemmtigarðurinn. Allur peningur sem safnast með hlaupinu rennur til góðgerðarmála.
„Núna erum við að styrkja það sem heitir Okkar heimur sem er félag fyrir börn sem eiga foreldra með geðræn vandamál. Það sem safnast fer í að fá þau hingað austur til okkar með fræðslu og stuðning. Þannig að við reynum alltaf að miða þetta að einhverju sem nýtist okkur hér og það hvetur fólk dálítið áfram.“
Hún hvetur þá sem eru staddir fyrir austan til að mæta og hvetja hlauparana áfram.
„Við viljum bara hvetja öll til að koma saman og gera góðan dag.“