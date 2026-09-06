Í hádegisfréttum Bylgjunnar kynnum við okkar það nýjasta af förum sendinefndar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta sem er nýlent í Kænugarði og gengur nú til fundar við Úkraínuforseta.
Við ræðum við íbúa í úkraínsku höfuðborginni sem segir litlar vonir bundnar við það að fundir við Rússlandsforseta og Úkraínuforseta komi á frið. Viðvörunarbjöllur og hávaði einkenni lífið í borginni frá morgni til kvölds.
Við heyrum einnig frá Loga Einarssyni, menningar- nýsköpunar- og háskólaráðherra, sem fór yfir vendingar á fjölmiðlamarkaði í Sprengisandi í morgun. Hann segir brotthvarf kvöldfrétta Stöðvar 2 hluta af sorglegri þróun.
Þjóðverjar ganga til kosninga í Saxland-Anholt sambandsríkinu í dag en kannanir benda til stórsigur AdF-flokksins.
Og í sportinu förum við yfir það helsta úr íslenska boltanum og kynnum okkur hvað er fram undan í dag en um er að ræða sneisafulla dagskrá.