Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áróra L Davíðsdóttir skrifar 5. september 2026 20:15 Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að beiðni lögreglu. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Þriggja bíla árekstur varð rétt austan við Sólheimajökul á áttunda tímanum í kvöld. Fjórir verða fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar til aðhlynningar vegna slyssins. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir þyrluna hafa verið kallaða út að beiðni lögreglu og sé rétt ókomin á staðinn. Að sögn Írisar Eddu Heimisdóttur, aðalvarðstjóra hjá Lögreglunni á Suðurlandi, voru samtals átta farþegar í bílunum þremur sem lentu í slysinu. Fjórir þeirra verði fluttir til aðhlynningar með þyrlu Gæslunnar til Reykjavíkur og tveir verða fluttir til aðhlynningar á Selfossi. Ekki sé hægt a segja til um alvarleika áverka að svo stöddu. Lokað er fyrir umferð í báðar áttir á Suðurlandsvegi austan við Sólheimajökul meðan á vinnu á vettvangi stendur. Íris segir umferðarþunga vera á svæðinu en lögregla á vettvangi reyni að finna hjáleið sem hægt er að beina umferð annað. Á vef Vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum á Hringvegi undan Sólheimajökli. Búist sé við því að vegurinn verði opnaður kl 21:30 að nýju. Fréttin verður uppfærð. Landhelgisgæslan Lögreglumál Samgönguslys Mest lesið Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Innlent Bilun hjá Teya veldur löngum röðum Innlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Innlent Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Erlent Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Erlent „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Fréttir Fleiri fréttir Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Bilun hjá Teya veldur löngum röðum Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ „Búningadjamm“ á Þjóðminjasafninu í dag Elti blóðugan brotaþola inn á lögreglustöðina Ólga innan SÁÁ og upprisa AfD Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Hátt í áttatíu eftirskjálftar Handteknir eftir líkamsárás Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Jarðskjálfti í Brennisteinsfjöllum Rafmagnslaust var í Reykjavík og Mosfellsbæ Enginn andvígur hvalveiðum Banna innfluttar dýraafurðir frá Brasilíu Skordýr í súpu skólabarna Sérsveitaraðgerð við heimahús á Akureyri Anna Lilja og Sæunn sýslumenn tímabundið Finnbjörn býður sig ekki aftur fram til forseta ASÍ Telja þjóðaratkvæðagreiðsluna hafa styrkt Samfylkinguna Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Sjá meira