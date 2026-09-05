Innlent

Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að beiðni lögreglu. Myndin er úr safni.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að beiðni lögreglu. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Þriggja bíla árekstur varð rétt austan við Sólheimajökul á áttunda tímanum í kvöld. Fjórir verða fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar til aðhlynningar vegna slyssins. 

Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir þyrluna hafa verið kallaða út að beiðni lögreglu og sé rétt ókomin á staðinn. 

Að sögn Írisar Eddu Heimisdóttur, aðalvarðstjóra hjá Lögreglunni á Suðurlandi, voru samtals átta farþegar í bílunum þremur sem lentu í slysinu. Fjórir þeirra verði fluttir til aðhlynningar með þyrlu Gæslunnar til Reykjavíkur og tveir verða fluttir til aðhlynningar á Selfossi. 

Ekki sé hægt a segja til um alvarleika áverka að svo stöddu. 

Lokað er fyrir umferð í báðar áttir á Suðurlandsvegi austan við Sólheimajökul meðan á vinnu á vettvangi stendur. Íris segir umferðarþunga vera á svæðinu en lögregla á vettvangi reyni að finna hjáleið sem hægt er að beina umferð annað. 

Á vef Vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum á Hringvegi undan Sólheimajökli. Búist sé við því að vegurinn verði opnaður kl 21:30 að nýju.

Fréttin verður uppfærð. 

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