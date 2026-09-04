Eftir að hafa unnið fyrstu þrjá deildarleiki sína frá því að Jose Mourinho tók aftur við stjórnartaumunum tapaði Real Madrid með sárgrætilegum hætti gegn Real Betis á útivelli í kvöld, 1-0.
Troy Parrott, framherjinn sem Íslendingar þekkja kannski helst sem hetju Heimis Hallgrímssonar úr írska landsliðinu, skoraði sigurmarkið á 81. mínútu. Þá átti þó enn nóg eftir að gerast.
Carlos Espí skoraði nefnilega draumamark með bakfallsspyrnu og virtist hafa jafnað metin en eftir skoðun á myndbandi var dæmd rangstaða í aðdraganda marksins.
Á fjórðu mínútu uppbótartíma fékk svo Kylian Mbappé tækifæri til að jafna metin úr vítaspyrnu en Álvaro Valles, sem átti algjöran stórleik, gerði sér lítið fyrir og varði spyrnuna.
Real Madrid er því áfram með níu stig og nú jafnt Real Betis og Barcelona að stigum en Börsungar eiga leik til góða. Real Betis hafnaði í 5. sæti spænsku deildarinnar í vor og leikur í Meistaradeild Evrópu líkt og Real Madrid sem hafnaði í 2. sæti spænsku deildarinnar.