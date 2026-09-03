Alríkisdómari felldi í gær úr gildi forsetatilskipun Donalds Trump sem ætlað var að binda enda á það að langflest börn sem fæðast í Bandaríkjunum verða sjálfkrafa bandarískir ríkisborgarar. Skipunin var önnur tilraun forsetans til að breyta lögunum sem sett voru árið 1868 með viðbótarákvæði við stjórnarskrá Bandaríkjanna.
Fyrr á árinu gaf Trump út aðra tilskipun um að börn fólks sem væri einungis tímabundið í Bandaríkjunum eða dveldi þar með ólöglegum hætti yrðu ekki sjálfkrafa ríkisborgarar. Hæstiréttur felldi þá tilskipun úr gildi í sumar.
Í úrskurði sínum sagði dómarinn málið vera skýrt, þar sem Hæstiréttur Bandaríkjanna hefði fjallað um það áður. Börn sem fæddust í Bandaríkjunum væru bandarískir ríkisborgarar, í langflestum tilfellum.
Þennan úrskurð væri ekki hægt að fella úr gildi með forsetatilskipun.
Hæstiréttur hefur áður sett þær takmarkanir á að börn erlendra erindreka í Bandaríkjunum verði ekki sjálfkrafa ríkisborgarar. Það sama á við börn erlendra aðila sem hafa hernumið bandarískt landsvæði. Börn sem fæðast á bandarískum Samóaeyjum eru heldur ekki sjálfkrafa ríkisborgarar.
Í nýjustu tilraun Trumps til að setja takmarkanir á það hvernig börn sem fæðast í Bandaríkjunum verða ríkisborgarar reyndi forsetinn að útvíkka áðurnefndar takmarkanir.
Forsetatilskipunin snerist meðal annars um það að börn sem ferðuðust sérstaklega til Bandaríkjanna til að eignast þar barn, svo það yrði ríkisborgari, yrðu undanskilin. Þá átti einnig að undanskilja börn allra sem vinna í sendiráðum annarra ríkja og börn erlendra aðila sem starfa hjá Sameinuðu þjóðunum.
Þá átti tilskipunin einnig að undanskilja börn fólks sem tilheyra samtökum sem yfirvöld í Bandaríkjunum hafa skilgreint sem hryðjuverkasamtök. Voru þá nefnd samtök eins og Antifa og Tren de Aragua.
Það voru ýmsar fjölskyldur og samtök sem höfðuðu mál gegn ríkisstjórn Trumps til að stöðva tilskipunina. Þau héldu því fram að framkvæmdarvaldið í Bandaríkjunum hefði áður verið mjög óskýrt um skilgreiningar á áður tilteknum hópum og ákvarðanir um slíkt hefðu verið teknar á veikum grunni.
Þá óttuðust margir að börnum þeirra yrði neitað um ríkisborgararétt vegna þess að fjarlægur ættingi væri meðlimur í glæpagengi í heimalandi þeirra, þótt foreldrar barnanna væru það ekki.
Lögmaður ríkisstjórnarinnar sagði að yfirvöld myndu ganga úr skugga um að réttum aðferðum yrði beitt og það byggði á viðmiðum sem hefðu ekki verið samin enn. Þeim rökum hafnaði dómarinn.