Klopp umbreytir starfinu Valur Páll Eiríksson skrifar 3. september 2026 11:00 Klopp mun ekki slaka á milli landsliðsverkefna hjá Þýskalandi. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images Jürgen Klopp, þjálfari þýska landsliðsins, situr ekki auðum höndum. Hann fer nýjar leiðir og er strax farinn að umbreyta starfinu. Klopp var ráðinn þjálfari þýska landsliðsins fyrir rúmum tveimur vikum er hann tók við af Julian Nagelsmann í kjölfar slaks árangurs Þjóðverja á HM í Norður-Ameríku í sumar. Klopp mun stýra landsliðinu í fyrsta sinn síðar í þessum mánuði en hann situr ekki á skrifstofunni þangað til. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 🤝 𝗝𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻 𝗞𝗹𝗼𝗽𝗽German head coach Jürgen Klopp visited FC Bayern’s training session as preparations continue for the DFB-Pokal match 🏆 pic.twitter.com/HFdzEHesRL— FC Bayern (@FCBayernEN) August 30, 2026 Hann hefur heimsótt þónokkur félög í efstu deild Þýskalands, styrkt samband við þjálfara liðanna, fengið að fylgjast með og jafnvel taka þátt í æfingum og fá þá enn betri innsýn í leikmenn sem hann kann að velja í liðið. Ég vil vinna með þjálfurum alveg eins og ég vinn með leikmönnum, segir Klopp um nálgunina. Bundestrainer Jürgen Klopp war heute unser Trainingsgast! 🥰👋#SGE pic.twitter.com/oBSHhENrRG— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 2, 2026 Klopp hefur þegar heimsótt Bayern München, Stuttgart, Augsburg, Eintracht Frankfurt og hans fyrrum lið Mainz. Töluverð eftirvænting er á meðal þýskra fótboltaáhugamanna að sjá fyrsta landsliðshóp nýja þjálfarans sem verður opinberaður 17. september næst komandi. Þýski boltinn Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Lando Norris stofnar sitt eigið lið Formúla 1 Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Fótbolti Heims- og Ólympíumeistari lenti í árekstri og getur ekki æft Sport Löng bönn, risa sektir og bannaðir frá nýliðavalinu Körfubolti Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Íslenski boltinn Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Fótbolti Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt Fótbolti Fleiri fréttir Klopp umbreytir starfinu Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs Daníel Leó til dönsku meistaranna Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 0-1 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Sjá meira