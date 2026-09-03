Fótbolti

Klopp um­breytir starfinu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Klopp mun ekki slaka á milli landsliðsverkefna hjá Þýskalandi.
Klopp mun ekki slaka á milli landsliðsverkefna hjá Þýskalandi. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Jürgen Klopp, þjálfari þýska landsliðsins, situr ekki auðum höndum. Hann fer nýjar leiðir og er strax farinn að umbreyta starfinu.

Klopp var ráðinn þjálfari þýska landsliðsins fyrir rúmum tveimur vikum er hann tók við af Julian Nagelsmann í kjölfar slaks árangurs Þjóðverja á HM í Norður-Ameríku í sumar.

Klopp mun stýra landsliðinu í fyrsta sinn síðar í þessum mánuði en hann situr ekki á skrifstofunni þangað til.

Hann hefur heimsótt þónokkur félög í efstu deild Þýskalands, styrkt samband við þjálfara liðanna, fengið að fylgjast með og jafnvel taka þátt í æfingum og fá þá enn betri innsýn í leikmenn sem hann kann að velja í liðið.

Ég vil vinna með þjálfurum alveg eins og ég vinn með leikmönnum, segir Klopp um nálgunina.

Klopp hefur þegar heimsótt Bayern München, Stuttgart, Augsburg, Eintracht Frankfurt og hans fyrrum lið Mainz.

Töluverð eftirvænting er á meðal þýskra fótboltaáhugamanna að sjá fyrsta landsliðshóp nýja þjálfarans sem verður opinberaður 17. september næst komandi.

Þýski boltinn

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