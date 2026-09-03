Fótbolti

Daníel Leó til dönsku meistaranna

Valur Páll Eiríksson skrifar
Daníel Leó er orðinn leikmaður AGF.
Daníel Leó er orðinn leikmaður AGF. Skjáskot Sýn

Landsliðsmaðurinn Daníel Leó Grétarsson er genginn í raðir dönsku meistaranna AGF frá Sönderjyske. Hann skrifar undir þriggja ára samning.

AGF hefur reynt að festa kaup á landsliðsmanninum síðustu daga en hann hefur verið meðal betri varnarmanna dönsku úrvalsdeildarinnar með Sönderjyske undanfarin ár. Tipsbladet í Danmörku greinir frá því að kaupverðið nemi um einni milljón evra eftir að tilboði upp á hálfa milljón hafi verið hafnað.

AGF lagði því mikið á sig til að festa kaup á íslenska landsliðsmanninum sem skrifar undir þriggja ára samning. Fyrir eru þeir Mikael Neville Anderson og Tómas Óli Kristjánsson á mála hjá félaginu.

AGF vann danska meistaratitilinn síðasta vor en hefur farið illa af stað á yfirstandandi leiktíð og er aðeins með þrjú stig eftir sex leiki í kjölfar taps fyrir Midtjylland í Íslendingaslag í gær.

Daníel Leó hefur verið fastamaður í íslenska landsliðinu síðustu ár og hefur spilað 31 landsleik.

Danski boltinn

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