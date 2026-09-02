Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Andri Broddason skrifar 2. september 2026 19:44 Cecilía Rán Rúnarsdóttir var hetja Inter Milan í kvöld þegar hún varði mikilvæga vítaspyrnu. Pier Marco Tacca/Getty Images Inter Milan vann dramatískan sigur í vítaspyrnukeppni á Wolfsburg og náði að tryggja sig í Meistaradeild Evrópu. Cecilia Rán Rúnarsdóttir var hetja Inter en Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var einnig í byrjunarliðinu. Wolfsburg vann fyrri viðureign liðanna 2-0 og því var mikilvægt fyrir Inter að sækja á Wolfsburg ef liðið ætlaði ekki að detta úr leik. Inter spilaði leikinn á heimavelli og virtist það hjálpa liðinu að vera með stuðningsmennina með sér. Inter náði að skora á 39. mínútu og var það bakvörðurinn Elisa Bartoli sem skoraði markið. Inter var því með 1-0 forystu í hálfleik en liðið þurfti að skora annað mark í seinni hálfleik. Það gekk erfiðlega fyrir Inter að koma boltanum inn en það hafðist loks á 85. mínútu þegar framherjinn Elisa Polli náði að klára færið sitt vel. Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma en framlengja þurfti leikinn þar sem staðan í viðureigninni var orðin jöfn 2-2. Í seinni hálfleik framlengingarinnar náði Wolfsburg forystunni á nýjan leik í viðureigninni og virtist öll von vera úti fyrir Inter. Leikurinn var þó ekki alveg búinn og á lokamínútu framlengingarinnar jafnaði Inter metin og þurftu úrslitin að ráðast í vítaspyrnukeppni. Skorað var úr fyrstu fjórum vítaspyrnum beggja liða en Cecelia Rán varði fimmtu vítaspyrnu Wolfsburg og gat því Inter tryggt sig í Meistaradeild Evrópu með því að skora úr síðasta vítinu. Inter gerði það og fullkomnaði glæsilegan endurkomusigur á sterku liði Wolfsburg. Fleiri Íslendingar tryggðu sig í Meistaradeildina Lið HB Køge var einnig að spila í undankeppni Meistaradeildar Evrópu þar sem Emelía Óskarsdóttir er leikmaður. Liðið mætti PSV frá Hollandi og vann HB Køge fyrri leikinn 1-0. Leikurinn í dag endaði 1-1 og endaði þá viðureignin samtals 2-1. Því er HB Køge einnig komið í Meistaradeild Evrópu líkt og Inter. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Íslendingar erlendis Mest lesið Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Íslenski boltinn Ódýrast að æfa með Þór en dýrast hjá Fram Sport Tiger missir bílprófið í fimm ár Sport Romo játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Enski boltinn Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Fótbolti Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Enski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Allt teymi Heimis framlengir Fótbolti Fleiri fréttir Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings Félagsskiptaglugganum lokað: Stór nöfn færðu sig um set og ekki öllu lokið „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Ndiaye til Manchester City Sjá meira