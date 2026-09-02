Fótbolti

Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina

Andri Broddason skrifar
Cecilía Rán Rúnarsdóttir var hetja Inter Milan í kvöld þegar hún varði mikilvæga vítaspyrnu.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir var hetja Inter Milan í kvöld þegar hún varði mikilvæga vítaspyrnu. Pier Marco Tacca/Getty Images

Inter Milan vann dramatískan sigur í vítaspyrnukeppni á Wolfsburg og náði að tryggja sig í Meistaradeild Evrópu. Cecilia Rán Rúnarsdóttir var hetja Inter en Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var einnig í byrjunarliðinu.

Wolfsburg vann fyrri viðureign liðanna 2-0 og því var mikilvægt fyrir Inter að sækja á Wolfsburg ef liðið ætlaði ekki að detta úr leik. Inter spilaði leikinn á heimavelli og virtist það hjálpa liðinu að vera með stuðningsmennina með sér.

Inter náði að skora á 39. mínútu og var það bakvörðurinn Elisa Bartoli sem skoraði markið. Inter var því með 1-0 forystu í hálfleik en liðið þurfti að skora annað mark í seinni hálfleik.

Það gekk erfiðlega fyrir Inter að koma boltanum inn en það hafðist loks á 85. mínútu þegar framherjinn Elisa Polli náði að klára færið sitt vel. Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma en framlengja þurfti leikinn þar sem staðan í viðureigninni var orðin jöfn 2-2.

Í seinni hálfleik framlengingarinnar náði Wolfsburg forystunni á nýjan leik í viðureigninni og virtist öll von vera úti fyrir Inter. Leikurinn var þó ekki alveg búinn og á lokamínútu framlengingarinnar jafnaði Inter metin og þurftu úrslitin að ráðast í vítaspyrnukeppni.

Skorað var úr fyrstu fjórum vítaspyrnum beggja liða en Cecelia Rán varði fimmtu vítaspyrnu Wolfsburg og gat því Inter tryggt sig í Meistaradeild Evrópu með því að skora úr síðasta vítinu. Inter gerði það og fullkomnaði glæsilegan endurkomusigur á sterku liði Wolfsburg.

Fleiri Íslendingar tryggðu sig í Meistaradeildina

Lið HB Køge var einnig að spila í undankeppni Meistaradeildar Evrópu þar sem Emelía Óskarsdóttir er leikmaður. Liðið mætti PSV frá Hollandi og vann HB Køge fyrri leikinn 1-0.

Leikurinn í dag endaði 1-1 og endaði þá viðureignin samtals 2-1. Því er HB Køge einnig komið í Meistaradeild Evrópu líkt og Inter.

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