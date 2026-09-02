Fótbolti

Vatnhamar til Vejle

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Gunnar heldur hér á treyju Vejle.
Gunnar heldur hér á treyju Vejle. mynd/vejle

Færeyingurinn Gunnar Vatnhamar hefur verið afhjúpaður sem nýr leikmaður danska liðsins Vejle.

Gunnar kemur til félagsins frá Víkingum þar sem hann hefur verið í lykilhlutverki undanfarin ár. Færeyingurinn samdi við Vejle út leiktíðina 2029. Vejle keypti hann frá Víkingi.

Vejle er í efsta sæti dönsku B-deildarinnar en ætlar sér beint upp í úrvalsdeildina í vetur. Gunnari er ætlað stórt hlutverk í þeirri vegferð.

„Ég er ánægður að vera kominn til Vejle. Þetta er nýr kafli á mínum ferli og ég hlakka til að reyna mig í danska boltanum. Ég hef fundið vel fyrir metnaði félagsins enda er VB stórt félag í danska boltanum,“ segir Gunnar meðal annars við heimasíðu Vejle.

Vejle er í toppsæti B-deildarinnar eftir sex umferðir með fjóra sigra og tvö jafntefli.

Danski boltinn Víkingur Reykjavík Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið