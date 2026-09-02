Vatnhamar til Vejle Henry Birgir Gunnarsson skrifar 2. september 2026 09:26 Gunnar heldur hér á treyju Vejle. mynd/vejle Færeyingurinn Gunnar Vatnhamar hefur verið afhjúpaður sem nýr leikmaður danska liðsins Vejle. Gunnar kemur til félagsins frá Víkingum þar sem hann hefur verið í lykilhlutverki undanfarin ár. Færeyingurinn samdi við Vejle út leiktíðina 2029. Vejle keypti hann frá Víkingi. Vejle er í efsta sæti dönsku B-deildarinnar en ætlar sér beint upp í úrvalsdeildina í vetur. Gunnari er ætlað stórt hlutverk í þeirri vegferð. Kæru Víkingar. Gunnar Vatnhamar hefur verið seldur til danska liðsins Vejle. Gunnar gekk til liðs við Víking árið 2023 og varð Íslands- og Bikarmeistari strax á sínu fyrsta ári. Hann lék samtals 119 leiki fyrir Víking og skoraði í þeim 12 mörk. Gunnar varð einnig… pic.twitter.com/HHhfaE5Wkm— Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) September 2, 2026 „Ég er ánægður að vera kominn til Vejle. Þetta er nýr kafli á mínum ferli og ég hlakka til að reyna mig í danska boltanum. Ég hef fundið vel fyrir metnaði félagsins enda er VB stórt félag í danska boltanum,“ segir Gunnar meðal annars við heimasíðu Vejle. Vejle er í toppsæti B-deildarinnar eftir sex umferðir með fjóra sigra og tvö jafntefli. Danski boltinn Víkingur Reykjavík Besta deild karla Mest lesið Stjarnan játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Félagsskiptaglugganum lokað: Stór nöfn færðu sig um set og ekki öllu lokið Fótbolti „Það er hrikalegt að sjá þetta“ Íslenski boltinn Lækkaði launin til að upplifa drauminn Enski boltinn Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings Íslenski boltinn Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum Íslenski boltinn Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Íslenski boltinn Fengu þrjá á lokadegi Enski boltinn Fleiri fréttir Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings Félagsskiptaglugganum lokað: Stór nöfn færðu sig um set og ekki öllu lokið „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Ndiaye til Manchester City Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum KR - Víkingur 1-1| Hjartahnoð Arnórs Ingva á síðustu stundu Albert til Lazio og kaupákvæði fylgir með Lið Salah þjálfaralaust eftir furðulega daga Íslendingalið Brann hlaut þungan skell Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann Söngur og gleði hjá KR-ingum fyrir leik City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Slær Aron markametið í kvöld? McTominay í hjartaaðgerð „Þetta er síðasti séns fyrir KR-inga“ Ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir Framkvæmdastjórinn þrífur upp skemmdarverkin Mbaye til Aston Villa Albert lánaður til Lazio Ensku félögin með bókhaldsbrellur Sjá meira