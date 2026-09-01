Fatih Tekke er hættur þjálfun tyrkneska úrvalsdeildarfélagsins Trabzonspor eftir að liðinu mistókst að tryggja sér sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar. Mohamed Salah er leikmaður liðsins.
Frá þessu greinir The Athletic en ekki er langt síðan að forráðamenn Trabzonspor höfnuðu uppsögn Tekke eftir að liðinu mistókst að koma sér inn í Evrópudeildina.
Tekke hafði verið þjálfari liðsins síðan í mars á síðasta ári en hann var allt annað en sáttur með frammistöðu síns liðs gegn Ferencvaros í undankeppni Evrópudeildarinnar á dögunum sem lauk með samanlögðum 5-0 sigri þeira Ungversku. Hann bauðst þá til þess að segja af sér.
Nú er ljóst að leiðir hans og Trabzonspor munu skilja en mikil bjartsýni ríkti fyrir gengi liðsins eftir komu stórstjörnunnar Mohamed Salah frá Liverpool fyrir tímabilið.