Egypska fótboltastjarnan Mohamed Salah er vinsæll í Tyrklandi eftir skipti hans til Trabzonspor þar í landi. Gata hefur verið nefnd í höfuð hans.
Stuðningsmenn Trabzonspor virðast vart enn trúa því að Salah hafi samþykkt að spila fyrir félagið en sá egypski hefur farið vel af stað og skorað þrjú mörk í fyrstu þremur deildarleikjum sínum.
Þrátt fyrir að hafa verið búsettur í Tyrklandi í aðeins tæpan mánuð hefur nafn hans strax verið fest í sessi sem hluti af tyrkneskri sögu. Salah býr í Yomra, rétt utan Trabzon, og borgarstjóri Yomra opinberaði að gatan þar sem Salah er búsettur verði skírð honum til höfuðs.
„Við erum mjög stolt af því að Mohamed Salah, stærstu kaup í sögu tyrkneskrar knattspyrnu, skuli búa í hverfinu okkar,“ segir Mustafa Biyik, borgarstjóri Yomra.
„Með ákvörðun borgarstjórnarinnar sem við tökum í þessari viku munum við nefna götuna þar sem hús Salahs er staðsett „Mohamed Salah gata“.
Salah er 34 ára gamall og hefur eins og áður segir skorað þrjú af fjórum mörkum Trabzonspor í tyrknesku deildinni til þessa. Hann skoraði eina markið í 1-1 jafntefli við Kasimpasa um helgina.
Trabzonspor er í 11. sæti deildarinnar með fjögur stig eftir fyrstu þrjá leikina.