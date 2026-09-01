Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði eitt marka Angel City í 5-2 útisigri á Boston Legacy í bandarísku NWSL-deildinni í nótt. Liðið hafði ekki unnið leik síðan í júlí.
Leikurinn fór skrautlega af stað en staðan var þegar orðin 2-1 áður en Sveindís kom Angel City 3-1 yfir eftir aðeins 18 mínútna leik. Hún fékk þá langa sendingu fram, geystist upp hægra megin og kom boltanum í netið úr þröngu færi.
Leiknum lauk 5-2 á Gillette-vellinum í New England þar sem hin bandaríska Ally Sentnor og Maiara Nieheus frá Brasilíu skoruðu einnig fyrir Angel City og þá skoraði sambíski framherjinn Prisca Chilufya tvö.
Angel City var að vinna fyrsta leik liðsins síðan 19. júlí og hafði spilað sex leiki í röð án þess að fagna sigri.
Liðið situr í 9. sæti deildarinnar með 29 stig og er í harðri baráttu um að enda meðal átta efstu sem fara í úrslitakeppnina. Seattle Reign er næst fyrir ofan með 31 stig í áttunda sætinu.