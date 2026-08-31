Messi leggur landsliðsskóna á hilluna

Einn besti knattspyrnumaður sögunnar, Lionel Messi, hefur spilað sinn síðasta landsleik fyrir Argentínu.
Síðasti leikur Messi með landsliðinu var úrslitaleikur HM í sumar gegn Spáni sem Argentína tapaði.
„Ég er búinn að hugsa málið mikið eftir úrslitaleik HM og niðurstaða mín er að leggja landsliðsskóna á hilluna. Þessi ákvörðun er sársaukafull en eigi að síður þá tel ég þetta vera rétta tímasetningu,“ segir Messi í yfirlýsingu.
„Ég hef alltaf gefið allt mitt er ég klæddist búningi Argentínu. Ég gerði allt sem ég gat til þess að gleðja Argentínumenn og gera þá stolta. Ég veit að það er ekki mikið eftir af mínum fótboltaferli og það særir mig einstaklega mikið að þurfa að loka þessum kafla ferilsins.“
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Messi er 39 ára gamall og náði að spila 207 landsleiki fyrir Argentínu. Í þeim leikjum skoraði hann 125 mörk og lagði upp fjölda annarra.
Hápunktur landsliðsferilsins kom árið 2022 er Argentína varð heimsmeistari í Katar. Litlu mátti muna í sumar að Messi og félagar hefðu varið titilinn.
Messi náði einnig þeim áfanga að vinna Copa America í tvígang með argentínska landsliðinu.