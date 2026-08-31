Erlent

„Hægri­forréttindaöfl“ hafi talað minna megandi inn á nei

Kjartan Kjartansson skrifar
Trygve Vedum, leiðtogi Miðflokksins, og Rasmus Gjedssø Bertelsen, gestakennari við Háskólann á Akureyri, eru á meðal þeirra sem fylgdust vel með þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi frá Noregi.
Trygve Vedum, leiðtogi Miðflokksins, og Rasmus Gjedssø Bertelsen, gestakennari við Háskólann á Akureyri, eru á meðal þeirra sem fylgdust vel með þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi frá Noregi. Vísir

Andstæðingar Evrópusambandsaðildar í Noregi fagna niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi um helgina. Norskur prófessor með tengsl við Ísland segist telja að hægri- og forréttindakreðsur hafi sannfært þá sem minna mega sín um að kjósa gegn aðildarviðræðum.

Grannt var fylgst með þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi í Noregi. Norðmenn höfnuðu í tvígang að ganga í Evrópusambandið á 20. öldinni og aðild Íslands að sambandinu skildi þá eina og Liectensteina eina eftir í EES-samningnum.

Trygve Slagsvold Vedum, leiðtogi Miðflokksins, segir við norska ríkisútvarpið að höfnun Íslendinga á aðildarviðræðum sé áminning um að lönd getið unnið náið með Evrópu án þess að gefa fullveldi sitt upp á bátinn með aðild.

„Ákvörðun Íslands undirstrikar það sem við í Noregi erum þegar að gera, að verja eigin hagsmuni á sama tíma og við leitum eftir samvinnu við önnur Evrópulönd og heiminn allan,“ segir Vedum.

Einar Frogner, leiðtogi samtakanna Nei við ESB lýsir niðurstöðunni sem sigri við lýðræðið.

Minni á Brexit

Norska ríkisútvarpið ræðir einnig við Rasmus Gjedssø Bertelsen, prófessor við Norðurslóðaháskólann í Tromsø sem það segir hafa stundað nám á Íslandi og verið gestakennari við Háskólann á Akureyri.

Hann segir þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi minna sig á Brexit-atkvæðagreiðsluna í Bretlandi fyrir tíu árum. Sterk efnahagsleg öfl hafi haft hagsmuni af því að viðhalda kerfi þar sem þau geta notað erlendan gjaldmiðil á sama tími og flesti Íslendingar þurfi að nota krónuna með tilheyrandi verðbólgu og háum vöxtum.

„Það eru öfl á íslandi sem hafa viljað halda sig frá ESB til þess að standa vörð um eigin völd. Þetta eru hægri- og forréttindakreðsur. Þeim tókst að sannfæra þau minna megandi um að kjósa nei,“ segir Bertelsen við NRK.

Bertelsen bjó á Íslandi sem barn og hefur verið gestakennari í heimskautafræðum á Akureyri samkvæmt vefsíðu háskólans þar.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Evrópusambandið Noregur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið