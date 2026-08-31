Andstæðingar Evrópusambandsaðildar í Noregi fagna niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi um helgina. Norskur prófessor með tengsl við Ísland segist telja að hægri- og forréttindakreðsur hafi sannfært þá sem minna mega sín um að kjósa gegn aðildarviðræðum.
Grannt var fylgst með þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi í Noregi. Norðmenn höfnuðu í tvígang að ganga í Evrópusambandið á 20. öldinni og aðild Íslands að sambandinu skildi þá eina og Liectensteina eina eftir í EES-samningnum.
Trygve Slagsvold Vedum, leiðtogi Miðflokksins, segir við norska ríkisútvarpið að höfnun Íslendinga á aðildarviðræðum sé áminning um að lönd getið unnið náið með Evrópu án þess að gefa fullveldi sitt upp á bátinn með aðild.
„Ákvörðun Íslands undirstrikar það sem við í Noregi erum þegar að gera, að verja eigin hagsmuni á sama tíma og við leitum eftir samvinnu við önnur Evrópulönd og heiminn allan,“ segir Vedum.
Einar Frogner, leiðtogi samtakanna Nei við ESB lýsir niðurstöðunni sem sigri við lýðræðið.
Norska ríkisútvarpið ræðir einnig við Rasmus Gjedssø Bertelsen, prófessor við Norðurslóðaháskólann í Tromsø sem það segir hafa stundað nám á Íslandi og verið gestakennari við Háskólann á Akureyri.
Hann segir þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi minna sig á Brexit-atkvæðagreiðsluna í Bretlandi fyrir tíu árum. Sterk efnahagsleg öfl hafi haft hagsmuni af því að viðhalda kerfi þar sem þau geta notað erlendan gjaldmiðil á sama tími og flesti Íslendingar þurfi að nota krónuna með tilheyrandi verðbólgu og háum vöxtum.
„Það eru öfl á íslandi sem hafa viljað halda sig frá ESB til þess að standa vörð um eigin völd. Þetta eru hægri- og forréttindakreðsur. Þeim tókst að sannfæra þau minna megandi um að kjósa nei,“ segir Bertelsen við NRK.
Bertelsen bjó á Íslandi sem barn og hefur verið gestakennari í heimskautafræðum á Akureyri samkvæmt vefsíðu háskólans þar.