Í það minnsta átta eru látin og 18 er saknað eftir að ferju hvolfdi við Kýpur í gær. Alls voru 270 farþegar um borð í ferjunni sem hvolfdi við strendur eyjunnar þar sem Tyrkir hafa yfirráð.
Skipstjórinn og sjö áhafnarmeðlimir eru í haldi lögreglunnar á meðan málið er til rannsóknar samkvæmt vef BBC.
Ferjan var að sigla frá Kyrenia til Mercin í Tyrklandi. Kyrenia er vinsæll sumarleyfisstaður og ferjan var ein margra sem sigla á hverjum degi á milli Kýpur og Tyrklands.
Haft er eftir Ünal Üstel , forsætisráðherra svæðisins, í frétt Guardian að hann hafi sagt svæðismiðlinum TRT að búið væri að bjarga 237 manns og að verið væri að leita þeirra sem er saknað.
„Björgunarsveitir hafa skipulagt ítarlega leit til að finna þau,“ sagði Tufan Erhürman, leiðtogi í Tyrklandi, og ef fólk væri enn inni í ferjunni þá væri ekki auðvelt að nálgast það. Það væri verið að reyna það með ákveðinni tækni.
Töluverður viðbúnaður var á vettvangi en fjögur skip frá strandgæslunni og farþegaskip voru send á vettvang, auk fimm tyrkneskra strandgæsluskipa og tveggja þyrlna, að sögn yfirvalda á svæðinu.
Ferjan hefur samkvæmt frétt Guardian sokkið alveg niður á botn, um 514 metra.
Mehmet Harmancı, bæjarstjóri Nicosia, segir þetta verstu hörmungar sem þau hafa upplifað allt frá því að svæðisstjórn lýsti yfir sjálfstæði.
„Við höfum aldrei séð neitt þessu líkt áður. Þetta er langversta hörmung sem við höfum upplifað. Enn er 23 einstaklinga saknað. Við teljum að flestir farþeganna hafi verið Tyrkir og tyrkneskir Kýpverjar,“ sagði hann við The Guardian.
Bæjarstjóri Kyrenia, Murat Şenkul, sagði að ferjan væri í eigu fyrirtækisins Filo Denizcilik og hefði sokkið undan Diana-ströndinni. Hún hefði byrjað að taka inn sjó um 7,5 kílómetrum undan ströndinni, að því er TRT greindi frá.
Myndskeið frá vettvangi sýndu fólk í björgunarvestum fljótandi í sjónum í kringum ferjuna sem hafði oltið. Þegar skipið valt héldu farþegar sér í skrokk þess.
Kýpverska ríkisútvarpið greindi frá því að báturinn væri nýr og að þegar hann byrjaði að taka inn sjó, um fjórar mílur undan ströndinni, hefði skipstjórinn sagt farþegum að setja á sig björgunarvesti.
Í frétt Guardian er haft eftir heimildarmanni að ferjan hafi verið vinsæll ferðamáti milli meginlandsins og eyjarinnar meðal Tyrkja sem starfa í norðurhluta Kýpur.
„Það er mun ódýrara að taka ferjuna en flug og ferðin tekur aðeins nokkrar klukkustundir. Margir tyrkneskir ríkisborgarar nota hana til að ferðast og hitta fjölskyldur sínar heima,“ sagði embættismaður, sem vildi ekki láta nafns síns getið. „Það má segja að margir farþeganna hafi verið fátækir. Þetta er allt saman afskaplega sorglegt.“