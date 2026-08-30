„Sköpuðum færi eftir færi allan leikinn“

Chris Brazell, þjálfari Vals, telur að lið sitt hafi átt meira en eitt stig skilið þegar liðið missti niður unninn leik í jafntefli gegn ÍA í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.
„Við spiluðum vel allan leikinn, þá sérstaklega í seinni hálfleik og sköpuðum mörg færi fyrir utan mörkin tvö sem við skoruðum. Það er mjög svekkjandi að hafa ekki að náð að nýta það og fá á okkur jöfnunarmark þegar lítið var eftir,“ sagði Chris að leik loknum.
„Við vorum þunnskipaðir í þessum leik en náðum að halda orkustiginu góðu allan leikinn sem er jákvætt. Við erum svekktir með úrslitin en getum tekið margt jákvætt úr frammistöðunni,“ sagði Chris enn fremur.
Hólmar Örn Eyjólfsson var ekki í leikmannahópi Vals í kvöld en hann er að glíma við meiðsli: „Hólmar Örn hefur spilað mjög mikið á þessu tímabili þar sem við erum þunnskipaðir í varnarlínunni. Hann er að glíma við meiðsli af þeim sökum og gat ekki spilað í kvöld,“ sagði Chris um stöðuna á fyrirliða sínu,.
„Við verðum bara að jafna okkur á svekkelsinu að hafa ekki fengið þrjú stig hratt og vel. Þegar við förum yfir leikinn á morgun munum við sjá betur hvað við gerðum margt vel og við tökum það með okkur í leikinn gegn Keflavík,“ sagði hann um framhaldið.