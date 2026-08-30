Bresk kona, 31 árs gömul, er látin eftir að ráðist var á hana og hún stungin á Rosenheim-lestarstöðinni í Þýskalandi um klukkan eitt í nótt að staðartíma. Hún var flutt á sjúkrahús þar sem hún lést en hún hafði hlotið mjög alvarlega áverka. Maður sem er grunaður um verknaðinn verður leiddur fyrir dómara á eftir.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í umfjöllun staðarmiðilsins DPA um málið en þar er einnig greint frá því að lögreglumenn hafi handtekið 27 ára þýskan mann á vettvangi örskammri stundur eftir árásina.
Aðdragandi og ástæða árásarinnar séu í rannsókn en hinn grunaði, sem sé frá Fürstenfeldbruck-héraði, verði leiddur fyrir dómara síðar í dag.
Lögreglan hafi beðið alla sem kunna að hafa orðið vitni að rifrildi eða því sem gæti hafa virkað eins og árás eða slagsmál á stöðinni seint á laugardag eða snemma á sunnudag að hafa samband.
Ekki liggur fyrir hvort þau þekktust eða hvað konan var að gera í Bæjaralandi, að því er DPA greinir einnig frá.
Fjöldi ferðafólks sem leggur leið sína frá Þýskalandi og til austurrískra borga á borð við Vín, Salzburg og Innsbruck tekur lest frá stöðinni og er þar oft og tíðum mikil örtröð og mannmergð.
Rosenheimer Herbstfest, viðburður svipaður Oktoberfest-bjórhátíðinni, fer nú fram á svæðinu. Í frétt DPA er haft eftir Abuzar Erdogan, borgarstjóra Rosenheim, að „ekkert bendi til öryggisógnar í borginni okkar eða tengsla við Herbstfest-hátíðina“.
„Rannsóknarlögreglan vinnur náið með saksóknaraembættinu að því að rannsaka aðstæður og ástæður glæpsins,“ hafi hann einnig skrifað í yfirlýsingu.