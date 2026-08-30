Sjáðu skalla Hjartar og allt tryllast

Landsliðsmaðurinn Hjörtur Hermannsson var hetja IFK Gautaborgar í dag þegar hann skoraði sigurmarkið gegn Örgryte í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Hjörtur stóð vaktina í hjarta varnar Gautaborgar sem hélt hreinu í dag og bætti um betur með því að skora eina mark leiksins, á 61. mínútu.
Markið má sjá hér að neðan en það skoraði Hjörtur með frábærum skalla af nærstöng, eftir hornspyrnu.
Hjörtur Hermannsson spräcker nollan i derbyt 🔵⚪Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/SUfh9KU3SM pic.twitter.com/EY7GKbXPGz— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) August 30, 2026
Hjörtur Hermannsson spräcker nollan i derbyt 🔵⚪Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/SUfh9KU3SM pic.twitter.com/EY7GKbXPGz
Hjörtur sneri aftur til Svíþjóðar frá Grikklandi í sumar og markið í dag var hans fyrsta fyrir Gautaborgarliðið, þar sem hann spilaði síðast á EM-árinu 2016.
Eftir sigurinn er Gautaborg með 23 stig í 11. sæti af 16 liðum sænsku úrvalsdeildarinnar en Örgryte er í 15. sæti með 14 stig.