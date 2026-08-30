Fótbolti

Sjáðu skalla Hjartar og allt tryllast

Sindri Sverrisson skrifar
Hjörtur Hermannsson fagnaði ákaft með stuðningsmönnum Gautaborgar í dag.
Hjörtur Hermannsson fagnaði ákaft með stuðningsmönnum Gautaborgar í dag. Skjáskot/TV4

Landsliðsmaðurinn Hjörtur Hermannsson var hetja IFK Gautaborgar í dag þegar hann skoraði sigurmarkið gegn Örgryte í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Hjörtur stóð vaktina í hjarta varnar Gautaborgar sem hélt hreinu í dag og bætti um betur með því að skora eina mark leiksins, á 61. mínútu.

Markið má sjá hér að neðan en það skoraði Hjörtur með frábærum skalla af nærstöng, eftir hornspyrnu.

Hjörtur sneri aftur til Svíþjóðar frá Grikklandi í sumar og markið í dag var hans fyrsta fyrir Gautaborgarliðið, þar sem hann spilaði síðast á EM-árinu 2016.

Eftir sigurinn er Gautaborg með 23 stig í 11. sæti af 16 liðum sænsku úrvalsdeildarinnar en Örgryte er í 15. sæti með 14 stig.

Sænski boltinn

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