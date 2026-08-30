Haraldur Noregskonungur verður jarðsunginn í dómkirkju Óslóar þann 9. september klukkan eitt að staðartíma.
Olav Fykse Tveit, forseti biskuparáðs norsku þjóðkirkjunnar, Sunniva Gylver Óslóarbiskup og Marcus André Berg dómkantor stýra athöfninni.
Kista konungs verður fyrst flutt úr sal konungshallarinnar yfir í kapellu hallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað virðingu sína.
Þaðan heldur hún svo í dómkirkju Óslóar þar sem sjálf athöfnin fer fram. Eftir hana verður kistan flutt til kirkjunnar í Akurshúskastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund.
Samkvæmt umfjöllun Verdens gang hafa dönsku konungshjónin tilkynnt um komu sína og þjóðarleiðtogar víða að í heiminum munu líklega melda komu sína á næstu dögum.
Í Akurshúskastala verður Haraldur lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafhvelfingunni þar sem faðir hans og móðir eru grafin.