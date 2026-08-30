Íslendingar hafa hafnað áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Lokatölur voru 46,95 prósent já og 53,05 prósent nei.
Eftir ótalmargar rökræður við matarborðið, í heita pottinum eða í útskriftarveislum hafa Íslendingar útkljáð það í kjörklefanum hvort þeir vilji hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Skoðanakannanir höfðu sýnt að þjóðin væri klofin í afstöðu sinni til spurningarinnar á kjörseðlinum, um hvort Íslendingar vildu hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
En nú liggur svarið fyrir: Nei.
Segja má að Evrópusambandssumrinu mikla hafi lokið í morgun þegar lokatölur bárust úr Suðvesturkjördæmi klukkan korter yfir níu og ljóst var að nei-ið vann nauman sigur með 35.903 atkvæðum gegn 31.780 atkvæðum fyrir já-ið.
Á öllu landinu voru 272.690 á kjörskrá í kjördæminu og greiddu 225.031 atkvæði.
Íslendingar höfnuðu því með naumum meirihluta að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ekki munaði nema 12.701 atkvæðum á landsvísu en lokatölurnar eru að miklu leyti í takt við skoðanakannanir síðustu vikna. Þar lá fyrir að hörð og naum barátta væri í vændum.
Þetta mun því að öllum líkindum þýða að ríkisstjórnin ætli ekki að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný, en það mun væntanlega skýrast á blaðamannafundi klukkan 13 þar sem formenn ríkisstjórnaflokkanna munu fara yfir næstu skref. Blaðamannafundurinn verður í beinni útsendingu á Vísi.
Þegar tölur úr Reykjavík fóru að birtast virtist sem já-hliðin hefði naumt forskot, en það breyttist fljótt þegar frekari tölur bárust úr landsbyggðarkjördæmunum.
Mestur stuðningur við já-ið var í höfuðborginni. Í Reykjavíkurkjördæmi norður sögðu 57,5 prósent kjósenda já og 42,5 prósent nei. Í Reykjavíkurkjördæmi suður var staðan 54,5 prósent já og 45,5 prósent nei.
Aðra sögu var að segja í landsbyggðarkjördæmunum – Suðurkjördæmi, Norðvesturkjördæmi og Norðausturkjördæmi – þar sem fleiri en 60 prósent kjósenda sögðu nei.
Umræðan í kosningabaráttunni var á tímum heit og jafnvel persónuleg, hvort sem varðaði ráðherra ríkisstjórnarinnar eða fulltrúa þeirra félagasamtakanna sem börðust sitthvoru megin við stóru spurninguna.
Hver næstu skref ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur verða er enn óljóst, en í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar gaf hún út að ef svarið yrði nei myndi ríkisstjórnin ekki taka málið upp aftur.
Þannig að líklega er umræðunni um það hvort Íslendingar ætli að ganga í Evrópusambandið lokið.
Að minnsta kosti í bili.
Fylgst var með þróuninni og kíkt í kosningavökur í kosningavöku Sýnar sem hægt er að horfa á hér fyrir neðan.