Um 2.400 þátttakendur frá yfir 150 skólum um allt land sækja nú rafræna ráðstefnu um skólamál. Verkefnið hófst með samtali kennara á samfélagsmiðlinum Twitter en hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum.
Ráðstefnan er á vegum Utís sem er lærdómsfélag brautryðjenda í kennsluháttum og hlaut verkefnið hvatningarverðlaun íslensku menntaverðlaunanna árið 2020.
Björn Kristjánsson er framkvæmdastjóri verkefnisins.
„UTÍS var fyrst haldið árið 2015 og það var í rauninni þá bara svona hópur kennara sem hafði verið að tengjast og eiga samtöl um kennslu og skólamál í gegnum Twitter sem langaði til að hittast í raunheimum.“
Stofnandi verkefnisins var á þeim tíma búsettur á Sauðárkróki og bauð kennurum og öðrum úr menntastéttinni að eiga samtal um skólamál.
„Til þess að deila hugmyndum og því sem hafði verið að virka vel í kennslustofunni hjá fólki, þannig það er í rauninni svona kjarninn í UTÍS og það sem við höfum reynt að halda í alla tíð er að þetta sé búið til af kennurum og skólafólki fyrir kennara og skólafólk.“
Þá mættu þrjátíu manns. Nú nokkrum árum seinna taka 2.400 manns þátt í ráðstefnunni um helgina. Fyrirlestrar eru í boði frá skólafólki alls staðar að úr heiminum. Kennarar hafa margir komið saman í svokölluðum þátttökupartíum þar sem umræður fara fram. Markmiðið sé að efla fagvitund kennara.
„Og veita þeim fleiri og fjölbreyttari bjargir til að takast á við þau ótal verkefni sem bíða kennurum á hverjum degi inni í skólanum. Það er bara risa menntahelgi hjá langflestum sem starfa að skólamálum á Íslandi núna þessa helgina.“