Allir dómarar Héraðsdóms Reykjavíkur eru taldir vanhæfir til að dæma í máli um skerðingu lífeyrisréttinda ríkisstarfsmanna þar sem þeir eru sjálfir sjóðfélagar í sama lífeyrissjóði. Þeir gætu haft verulega fjárhagslega hagsmuni af niðurstöðunni.
Landsréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms þess efnis í vikunni.
Ljósmóðir, sem er sjóðfélagi í A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR), höfðaði mál gegn íslenska ríkinu í fyrra og krafðist bóta vegna þess sem hún taldi vera ólögmæta skerðingu á lífeyrisréttindum sínum. Taldi hún breytingar sem gerðar voru á lífeyriskerfi ríkisstarfsmanna árið 2016, sem gerðu sjóðnum kleift að skerða lífeyrisréttindi félaga vegna hækkandi lífaldurs, brjóta gegn stjórnarskrárvörðum eignarrétti og jafnræðisreglu.
Málið hefur ekki enn verið tekið formlega fyrir þar sem í ljós hefur nú komið að allir dómarar Héraðsdóms Reykjavíkur eru sjóðfélagar í A-deild LSR og því getur niðurstaða í málinu haft áhrif á þeirra eigin lífeyrisréttindi.
Í nóvember 2025 vakti dómari í málinu athygli lögmanna á því að þar sem hann væri sjálfur sjóðfélagi í A-deild sjóðsins væri hann hugsanlega vanhæfur.
Hann vék því sæti og Landsréttur staðfesti þá ákvörðun í janúar 2026. Ákvörðun Landsréttar var síðan kærð til Hæstaréttar, sem felldi úrskurðinn úr gildi og vísaði málinu aftur til Landsréttar.
Landsréttur staðfesti þá aftur að dómarinn væri vanhæfur. Sá úrskurður var aftur kærður en Hæstiréttur hafnaði að taka málið fyrir á ný.
Þá þurfti að finna nýjan dómara en þá reyndi á það hvort aðrir dómarar við héraðsdóminn kynnu einnig að vera vanhæfir vegna persónulegra hagsmuna, rétt eins og sá sem sagði sig frá málinu.
Undir meðförum málsins fyrir Landsrétti var kallað eftir upplýsingum um lífeyrisgreiðslur dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur, en samkvæmt þeim voru allir dómarar við réttinn sjóðfélagar í A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.
Þannig fékkst það staðfest að allir dómarar við réttinn væru vanhæfir til að dæma í málinu enda taldi Landsréttur að fjárhagslegir hagsmunir dómara af málinu væru bæði umtalsverðir og sérstakir.