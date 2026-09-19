Bandaríkin og Danmörk hafa komist að samkomulagi um framtíð varnarmála á Grænlandi. Blaðamaður telur dönsk stjórnvöld hafa náð sínum markmiðum og alþjóðastjórnmálafræðingur segir Grænlendinga rólega yfir tíðindunum.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12. Hægt er að hlusta á fréttirnar með því að smella hér.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir ýmislegt eiga eftir að koma betur í ljós varðandi samkomulag Bandaríkjanna og Dana sem vonast er til að verði undirritað eftir helgi.
Um 2.400 þátttakendur frá yfir 150 skólum um allt land sækja nú rafræna ráðstefnu um skólamál. Verkefnið hófst með samtali kennara á samfélagsmiðlinum X en hefur vaxið gríðarlega á undanförnum árum.
Wolt á Íslandi tvöfaldaði tekjur sínar í fyrra en fyrirtækið á nú í kjaradeilu við sendla sem lýsa skertum launakjörum. Félagið skilaði rúmlega hundrað milljóna króna hagnaði í fyrra.
Stórtónleikar hljómsveitarinnar Quarashi fara fram í Laugardalshöll í kvöld en tilefnið er þrjátíu ára afmæli sveitarinnar. Stærstu slagararnir verða teknir, gestir mæta á svið og forsprakki hljómsveitarinnar segir að þakið muni rifna af húsinu - svo mikil verði stemningin.
Bakgarðshlaupið fer fram í Heiðmörk í sjöunda sinn um helgina. Tæplega tvö hundruð manns leggja af stað í fjórða hring hlaupsins klukkan tólf.
Í íþróttafréttum er fjallað um stórleiki dagsins, Víkingur getur orðið Íslandsmeistara karla í fótbolta með sigri á KR, Þór og KA mætast fyrir norðan og í ljós kemur hvort Fylkir eða Þróttur spili í efstu deild á næsta ári.