Kosningavaka fréttastofu Sýnar verður á dagskrá í kvöld í beinni útsendingu á Sýn og á Vísi frá klukkan 22:15.
Sunna Sæmundsdóttir stýrir kosningavökunni og fær til sín góða gesti. Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur rýnir í tölur, þær Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir í hlaðvarpinu Komið gott ræða kosningarnar á gamansömum nótum og Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, greinir stöðuna.
Fréttamennirnir Bjarki Sigurðsson og Tómas Arnar Þorláksson verða á ferð á flugi og enda kvöldið hvor í sínu kosningapartíinu. Tómas Arnar ræðir við já-ista í Hafnarhúsinu og Bjarki við nei-ista í Kolaportinu.
Kosningavökuna má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan:
Þá verður hægt að fylgjast með öllum fréttum af kosningakvöldinu í vaktinni á Vísi, sem lesa má hér að neðan.
Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða fréttinni.