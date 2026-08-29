Erlent

Á­varpar norsku þjóðina í fyrsta skipti sem konungur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hákon áttundi í gær. Í bakgrunninum má sjá Ingiríði Alexöndru krúnprinsessu.
Hákon áttundi í gær. Í bakgrunninum má sjá Ingiríði Alexöndru krúnprinsessu. AP

Hákon áttundi Noregskonungur mun halda minningarræðu um Harald föður sinn sem lést í gærmorgun. Þetta verður fyrsta skipti sem hann formlega ávarpar þjóðina sem konungur.

Haraldur fimmti Noregskonungur lést í gærmorgun og varð Hákon sonur hans þar með konungur Noregs. Í tilkynningu á heimasíðu konungsfjölskyldunnar segir að Hákon konungur muni flytja ræðuna klukkan fimm að íslenskum tíma.

Hægt er að fylgjast með ræðunni í beinni útsendingu hér.

Haraldur hafði verið konungur frá árinu 1991. Heilsu hans hafði hrakað hratt á undanförnum dögum en hann var 89 ára gamall. Hákon og Ingiríður Alexandra, dóttir hans og ný krónprinsessa Noregs, funduðu með ríkisstjórn Noregs á ríkisráðsfundi í konungshöllinni í gær. 

Hákon heldur nafninu sínu og verður sá áttundi auk þess sem hann heldur sömu kjörorðum og faðir hans, afi og langafi. Þau orð eru „Alt for Norge“.

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