Hákon áttundi Noregskonungur mun halda minningarræðu um Harald föður sinn sem lést í gærmorgun. Þetta verður fyrsta skipti sem hann formlega ávarpar þjóðina sem konungur.
Haraldur fimmti Noregskonungur lést í gærmorgun og varð Hákon sonur hans þar með konungur Noregs. Í tilkynningu á heimasíðu konungsfjölskyldunnar segir að Hákon konungur muni flytja ræðuna klukkan fimm að íslenskum tíma.
Hægt er að fylgjast með ræðunni í beinni útsendingu hér.
Haraldur hafði verið konungur frá árinu 1991. Heilsu hans hafði hrakað hratt á undanförnum dögum en hann var 89 ára gamall. Hákon og Ingiríður Alexandra, dóttir hans og ný krónprinsessa Noregs, funduðu með ríkisstjórn Noregs á ríkisráðsfundi í konungshöllinni í gær.
Hákon heldur nafninu sínu og verður sá áttundi auk þess sem hann heldur sömu kjörorðum og faðir hans, afi og langafi. Þau orð eru „Alt for Norge“.