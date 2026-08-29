Dolly Parton lést í vikunni en hún skildi eftir sig eitt lag sem mun koma út á hundrað ára afmælisdegi hennar. Hún vann að laginu fram að dánardeginum.
Dolly lést á þriðjudag eftir skammvinna baráttu við krabbamein. Hún var orðin áttatíu ára gömul.
„Hún elskaði að sjá drauma sína verða að veruleika og unni því að vita að verk hennar glöddu fólk,“ sagði Dany Nozell, umboðsmaður Dollyar til lengri tíma. Hann tók einnig fram að Dolly hefði sjálf valið teymi til að skipuleggja útgáfu verka sinna eftir andlátið.
Nozell leiðir sjálfur teymið og hyggst sjá til þess að draumar hennar verði að veruleika.
„Ef þú sérð óútgefna tónlist, vörur, bækur, upplifanir og herferðir sem eru settar af stað í gegnum opinberar rásir Dolly Parton getið þið treyst því að hún sjálf hafi lagt blessun sína yfir það.“
Meðal þessara verkefna er Broadway-sýning um líf Dollyar en hún verður formlega frumsýnd í janúar 2027. Þá er einnig eftir eitt óútgefið lag sem ber heitið My Place in History.
Lagið hefur verið læst í kastaníukassa í DollyWood en söngkonan samdi og tók það upp árið 2015. Með laginu fylgdu fyrirmæli um að það skyldi vera læst í kassanum og innsiglað þar til 19. janúar 2046, á hundrað ára afmælisdegi Dolly.
Upptakan er geymd á geisladiski og á Dolly, samkvæmt ABCNews, að hafa sett geislaspilara með í kassann til að tryggja að fólk geti hlustað á lagið þegar að því kemur.
„Það er ekki gott að segja hvernig tónlistin verður orðin þá,“ skrifaði Dolly í bók sinni árið 2020.
„Vonandi spilast þetta og verður ekki rotnað allt saman.“
Auk þess að tryggja útgáfu verkefna sinna var Dolly einnig búin að gera ráðstafanir fyrir jarðarförina sjálfa. Hún óskaði eftir lítilli, lokaðri athöfn fyrir nánustu fjölskyldumeðlimi og sagði árið 2014 að hún myndi vilja að lagið If We Never Meet Again yrði sungið.
Lagið var í uppáhaldi hjá föður hennar og var flutt í útför hans árið 2000.
Hér má heyra lagið í flutningi Elvis Presley.