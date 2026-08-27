Dolly Parton, ein ástsælasta og þekktasta söngkona Bandaríkjanna, lést fyrr í vikunni, áttatíu ára að aldri. Dolly var afburðalagasmiður og skilur eftir sig ótrúlegt lagasafn, Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You þeirra á meðal.
Dolly Parton var þó miklu meira en tónlistarsnillingur. Hún var þekkt fyrir hlýju sína, mikla kímnigáfu og einstakan húmor og hafði þann góða eiginleika að geta hlegið bæði að sjálfri sér og lífinu. Þá var hún sömuleiðis mikill mannvinur og varði stórum hluta auðæva sinna í góðgerðarstörf.
En hvað veistu um Dolly Parton?
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Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
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