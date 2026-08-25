Dolly Parton látin

Bandaríska söngkonan Dolly Parton er látin 80 ára gömul. Hún lést í dag á heimili sínu í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum.
Bryan Seaver, frændi hennar, tilkynnti um andlátið á Facebook en hann hefur séð um öryggisgæslu hennar í tvo áratugi. Hann segir í tilkynningu að Dolly hafi beðið hann um að sjá um þessa tilkynningu fyrir mörgum árum.
„Dolly lifði í ljósinu,“ segir hann í tilkynningunni og að nú sé hún þar með eiginmanni sínum og öðrum ættingjum. Eiginmaður hennar Carl Dean lést í fyrra.
Tilkynninguna má sjá að neðan.
„Líf hennar var sem glitrandi gimsteinn sem skein nógu skært fyrir allan heiminn að sjá. Dolly verður að eilífu fyrirmynd, ekki aðeins vegna tímalausrar tónlistar sinnar og afkastaríkra lagasmíða, heldur einnig vegna gáfna hennar, hlýju og góðvildar sem fékk okkur öll til að líða eins og við værum ein fjölskylda. Arfleifð Dolly Parton er ást, samkennd og seigla. Á sjö áratuga ferli sínum varð hún mörgum kynslóðum listamanna og aðdáenda innblástur með tónlist sinni og óbilandi skuldbindingu til að gera heiminn að betri stað,” segir í tilkynningu frá fjölskyldu hennar sem var birt á vef BBC.
„Lög hennar munu áfram hljóma í eyrum fólks á öllum aldri og mannúðarstörf hennar munu hafa varanleg áhrif.“
Dolly Parton var söngkona, lagahöfundur, leikkona, mannvinur og viðskiptakona. Eftir að hafa náð árangri sem lagahöfundur kom fyrsta plata hennar, Hello, I'm Dolly, út árið 1967. Það var upphafið að 60 ára ferli og 50 hljóðversplötum. Parton hefur alltaf verið kölluð „drottning kántrítónlistarinnar“ og hefur ávallt verið ein af virtustu kántrísöngkonum sögunnar. Hún hlaut ýmsar viðurkenningar, þar á meðal ellefu Grammy-verðlaun og þrjú Emmy-verðlaun, auk tilnefninga til tveggja Óskarsverðlauna, þar á meðal heiðurs-Óskar fyrir mannúðarstörf árið 2025, sex Golden Globe-verðlauna og Tony-verðlauna.
Parton seldi meira en 100 milljónir platna um allan heim og var því einn söluhæsti tónlistarmaður allra tíma. Parton samdi yfir 3.000 lög, þar á meðal I Will Always Love You sem náði tvisvar efsta sæti bandaríska kántrílistans og varð alþjóðlegur smellur í flutningi Whitney Houston, Jolene, Coat of Many Colors og 9 to 5.
Þá lék hún einnig í kvikmyndunum 9 to 5 (1980) og The Best Little Whorehouse in Texas (1982), en fyrir þær báðar hlaut hún Golden Globe-tilnefningu sem besta leikkona, auk Rhinestone (1984), Steel Magnolias (1989), Straight Talk (1992) og Joyful Noise (2012).
Fréttin hefur verið uppfærð.
Carl Dean, eiginmaður bandarísku söngkonunnar Dolly Parton til nærri sex áratuga, er látinn, 82 ára að aldri.
Bandaríska söngkonan Dolly Parton tilkynnti á föstudag að hún ætlar að gefa eina milljón Bandaríkjadala í hjálparstarf vegna fellibylsins Helenu sem reið yfir Bandaríkin í síðustu viku.
Tónlistarkonan Dolly Parton hefur engan áhuga á því að setjast í helgan stein þrátt fyrir að vera orðin sjötíu og sjö ára gömul. Hún gaf nýlega út nýtt lag og von er á nýrri plötu frá henni á næstunni.