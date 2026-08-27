Innlent

Upp­sagnirnar hafi líka á­hrif á þá sem eftir verða

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tæplega níutíu var sagt upp.
Tæplega níutíu var sagt upp. Vísir

Félagsráðgjafafélag Íslands, Sálfræðingafélag Íslands og Viska stéttarfélag lýsa yfir þungum áhyggjum af skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkurborg. Tugum var sagt upp í vikunni. 

Tæplega níutíu starfsmönnum var sagt upp hjá Reykjavíkurborg í vikunni vegna skipulagsbreytinga. Uppsagnirnar náðu til velferðar-, frístunda- og skólasviða.

Félögin þrjú segja það vekja upp alvarlegar spurningar þegar fjölmennur hópur fagfólks fái uppsagnarbréf á sama tíma og borgin hafi sagst ætla að styrkja framlínuþjónustu, samfellu og koma í veg fyrir þjónusturof.

„Aðgerðir sem slíkar vekja upp efasemdir um að markmiðum borgarinnar verði náð,“ segir í yfirlýsingu félaganna.

Að baki hverju stöðugildi séu verkefni og þjónusta sem fólk þurfi á að halda. Börn og fjölskyldur hætti ekki að þurfa stuðning þrátt fyrir að skipuriti sé breytta en þegar fagfólk hverfi úr starfi geti orðið rof á þjónustunni. Fjölskyldurnar verði hins vegar ekki einungis fyrir áhrifum.

„Áhrif uppsagnanna ná ekki aðeins til þeirra sem fengu uppsagnarbréf 25. ágúst heldur hafa þau áhrif á starfsanda þeirra sem eftir verða, meira álag og minna starfsöryggi, og að lokum á þjónustuþegana sjálfa. Þá hefur einnig komið í ljós að þessar miklu breytingar eru því sem næst óútfærðar sem aftur eykur á óöryggi starfsfólks.“

Stéttarfélögin segjast standa þétt við bakið á starfsfólki sem þessar breytingar snerta. Sömuleiðis óska þau eftir skýrum svörum frá Reykjavíkurborg um forsendur og framkvæmd breytinganna, áhrif þeirra á starfsfólk, málafjölda og vinnuálag og hvernig tryggt verði að þjónusta við börn, fjölskyldur og aðra viðkvæma hópa sem treysta á þjónustuna skerðist ekki.

 „Félögin telja einnig mikilvægt að árétta að ákvarðanir sem þessar eru ekki teknar í samráði við stéttarfélög, sem einungis fá tilkynningu um ákvarðanir sem eru einhliða teknar af stjórnendum borgarinnar. Við leggjum áherslu á að þegar vinnustaðir vinna að endurskipulagningu sé mikilvægt að að tryggja raunverulegt samráð við starfsfólk, trúnaðarmenn og fagfélög.“

Stéttarfélög Reykjavík Borgarstjórn

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