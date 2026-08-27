Félagsráðgjafafélag Íslands, Sálfræðingafélag Íslands og Viska stéttarfélag lýsa yfir þungum áhyggjum af skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkurborg. Tugum var sagt upp í vikunni.
Tæplega níutíu starfsmönnum var sagt upp hjá Reykjavíkurborg í vikunni vegna skipulagsbreytinga. Uppsagnirnar náðu til velferðar-, frístunda- og skólasviða.
Félögin þrjú segja það vekja upp alvarlegar spurningar þegar fjölmennur hópur fagfólks fái uppsagnarbréf á sama tíma og borgin hafi sagst ætla að styrkja framlínuþjónustu, samfellu og koma í veg fyrir þjónusturof.
„Aðgerðir sem slíkar vekja upp efasemdir um að markmiðum borgarinnar verði náð,“ segir í yfirlýsingu félaganna.
Að baki hverju stöðugildi séu verkefni og þjónusta sem fólk þurfi á að halda. Börn og fjölskyldur hætti ekki að þurfa stuðning þrátt fyrir að skipuriti sé breytta en þegar fagfólk hverfi úr starfi geti orðið rof á þjónustunni. Fjölskyldurnar verði hins vegar ekki einungis fyrir áhrifum.
„Áhrif uppsagnanna ná ekki aðeins til þeirra sem fengu uppsagnarbréf 25. ágúst heldur hafa þau áhrif á starfsanda þeirra sem eftir verða, meira álag og minna starfsöryggi, og að lokum á þjónustuþegana sjálfa. Þá hefur einnig komið í ljós að þessar miklu breytingar eru því sem næst óútfærðar sem aftur eykur á óöryggi starfsfólks.“
Stéttarfélögin segjast standa þétt við bakið á starfsfólki sem þessar breytingar snerta. Sömuleiðis óska þau eftir skýrum svörum frá Reykjavíkurborg um forsendur og framkvæmd breytinganna, áhrif þeirra á starfsfólk, málafjölda og vinnuálag og hvernig tryggt verði að þjónusta við börn, fjölskyldur og aðra viðkvæma hópa sem treysta á þjónustuna skerðist ekki.
„Félögin telja einnig mikilvægt að árétta að ákvarðanir sem þessar eru ekki teknar í samráði við stéttarfélög, sem einungis fá tilkynningu um ákvarðanir sem eru einhliða teknar af stjórnendum borgarinnar. Við leggjum áherslu á að þegar vinnustaðir vinna að endurskipulagningu sé mikilvægt að að tryggja raunverulegt samráð við starfsfólk, trúnaðarmenn og fagfélög.“