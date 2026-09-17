Innlent

Aftur­kalla lóða­út­hlutun til tveggja trú­fé­laga

Lovísa Arnardóttir skrifar
Félag múslima á Íslandi fékk úthlutað lóðinni við Suðurlandsbraut 76 árið 2013. Svona litu teikningar út af því hvernig hún átti að líta út. 
Félag múslima á Íslandi fékk úthlutað lóðinni við Suðurlandsbraut 76 árið 2013. Svona litu teikningar út af því hvernig hún átti að líta út.  Mynd/Félags múslima á Íslandi

Á fundi borgarráðs í dag verða teknar fyrir tvær afturkallanir á lóðum til trúfélaga, annars vegar til rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar og hins vegar til Félags múslima á Íslandi.

Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni var úthlutuð lóð við Mýrargötu árið 2008. 

Eftir að teikningar lágu fyrir mótmæltu íbúar hæð hennar og stærð og varð svo úr að turnum hennar var fækkað og hún lækkuð í hæð í kringum 2020.

Múslimar fengu úthlutaða lóð á Suðurlandsbraut 76 árið 2013. Fjallað var um það á Vísi í febrúar 2024 að útlit væri fyrir að ekkert yrði af áætlunum Félags múslima á Íslandi um uppbygginguna en frestur til að byggja á lóðinni rann út sumarið sama ár. 

Þar kom einnig fram að samkvæmt reglum borgarinnar eigi framkvæmdaaðilar almennt að hefja framkvæmdir innan þriggja ára og að þær eigi ekki að standa lengur en í þrjú ár. Bænahúsið átti að vera á tveimur hæðum og rúmir 677 fermetrar að stærð.

Staðsetningu lóðarinnar má sjá að neðan. Við hlið hennar er herkastali Hjálpræðishersins og svo íbúabyggð í Vogahverfi í næsta nágrenni. 

Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, sagði í viðtali við mbl.is í gær að trúfélögunum hefðu verið send bréf í sumar þar sem þeim hafi gefist tækifæri á að mótmæla afturkölluninni en engin andmæli borist innan þeirra tveggja vikna sem þeim voru gefnar. Einar sagði enn fremur við mbl.is að til stæði að selja lóðirnar á opnum markaði.

Fundur borgarráðs hefst klukkan níu í dag og stendur yfirleitt til um hádegis.

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