Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Lovísa Arnardóttir skrifar 17. september 2026 09:06 Félag múslima á Íslandi fékk úthlutað lóðinni við Suðurlandsbraut 76 árið 2013. Svona litu teikningar út af því hvernig hún átti að líta út. Mynd/Félags múslima á Íslandi Á fundi borgarráðs í dag verða teknar fyrir tvær afturkallanir á lóðum til trúfélaga, annars vegar til rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar og hins vegar til Félags múslima á Íslandi. Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni var úthlutuð lóð við Mýrargötu árið 2008. Eftir að teikningar lágu fyrir mótmæltu íbúar hæð hennar og stærð og varð svo úr að turnum hennar var fækkað og hún lækkuð í hæð í kringum 2020. Múslimar fengu úthlutaða lóð á Suðurlandsbraut 76 árið 2013. Fjallað var um það á Vísi í febrúar 2024 að útlit væri fyrir að ekkert yrði af áætlunum Félags múslima á Íslandi um uppbygginguna en frestur til að byggja á lóðinni rann út sumarið sama ár. Þar kom einnig fram að samkvæmt reglum borgarinnar eigi framkvæmdaaðilar almennt að hefja framkvæmdir innan þriggja ára og að þær eigi ekki að standa lengur en í þrjú ár. Bænahúsið átti að vera á tveimur hæðum og rúmir 677 fermetrar að stærð. Staðsetningu lóðarinnar má sjá að neðan. Við hlið hennar er herkastali Hjálpræðishersins og svo íbúabyggð í Vogahverfi í næsta nágrenni. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, sagði í viðtali við mbl.is í gær að trúfélögunum hefðu verið send bréf í sumar þar sem þeim hafi gefist tækifæri á að mótmæla afturkölluninni en engin andmæli borist innan þeirra tveggja vikna sem þeim voru gefnar. Einar sagði enn fremur við mbl.is að til stæði að selja lóðirnar á opnum markaði. Fundur borgarráðs hefst klukkan níu í dag og stendur yfirleitt til um hádegis. Trúmál Reykjavík Skipulagsmál Jarða- og lóðamál Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Alelda bíll í Kópavogi Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Erlent Fleiri fréttir Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Sjá meira