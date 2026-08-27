Enski boltinn

Danny Welbeck kominn af stað fyrir Chelsea

Stefán Árni Pálsson skrifar
Danny Welbeck skoraði fyrir Chelsea í kvöld.
Danny Welbeck skoraði fyrir Chelsea í kvöld. Vísir/getty/Richard Heathcote

Chelsea er komið áfram í þriðju umferð enska deildabikarsins eftir 2-0 sigur á Luton á Stamford Bridge í kvöld.

Eftir markalausan fyrri hálfleik tók Danny Welbeck af skarið fyrir heimamenn. Hann skoraði með skalla snemma í síðari hálfleik og kom Chelsea yfir 1-0. Markið var jafnframt hans fyrsta fyrir félagið í keppnisleik en hann kom fyrir tímabilið.

Chelsea tvöfaldaði svo forystuna þegar skot frá brasilíska ungstirninu Estevão breytti um stefnu og endaði í netinu. Markið var skráð sem sjálfsmark hjá Luton eftir viðkomu varnarmanns.

Luton, sem leikur í ensku C-deildinni, hélt Chelsea í skefjum í fyrri hálfleik en hafði lítið að gera eftir að heimamenn náðu forystunni. Chelsea hélt svo hreinu og tryggði sér öruggt sæti í næstu umferð.

Næsti andstæðingur Chelsea verður Leeds United. Leeds tryggði sér sæti í þriðju umferð með 2-0 sigri á Nottingham Forest á þriðjudag, þar sem Dan James og James Justin skoruðu mörkin.

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