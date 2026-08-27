Danny Welbeck kominn af stað fyrir Chelsea

Chelsea er komið áfram í þriðju umferð enska deildabikarsins eftir 2-0 sigur á Luton á Stamford Bridge í kvöld.
Eftir markalausan fyrri hálfleik tók Danny Welbeck af skarið fyrir heimamenn. Hann skoraði með skalla snemma í síðari hálfleik og kom Chelsea yfir 1-0. Markið var jafnframt hans fyrsta fyrir félagið í keppnisleik en hann kom fyrir tímabilið.
Chelsea tvöfaldaði svo forystuna þegar skot frá brasilíska ungstirninu Estevão breytti um stefnu og endaði í netinu. Markið var skráð sem sjálfsmark hjá Luton eftir viðkomu varnarmanns.
Luton, sem leikur í ensku C-deildinni, hélt Chelsea í skefjum í fyrri hálfleik en hafði lítið að gera eftir að heimamenn náðu forystunni. Chelsea hélt svo hreinu og tryggði sér öruggt sæti í næstu umferð.
Næsti andstæðingur Chelsea verður Leeds United. Leeds tryggði sér sæti í þriðju umferð með 2-0 sigri á Nottingham Forest á þriðjudag, þar sem Dan James og James Justin skoruðu mörkin.