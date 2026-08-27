Palacios til Ipswich

Ipswich Town hefur gengið frá kaupum á argentínska miðjumanninum Exequiel Palacios frá Bayer Leverkusen.
Palacios, sem er 27 ára, skrifar undir fjögurra ára samning við Ipswich en félagaskiptagjaldið hefur ekki verið gefið upp. Hann verður þar með fyrsti heimsmeistarinn til að ganga í raðir félagsins.
Palacios varð heimsmeistari með Argentínu í Katar árið 2022 og var einnig hluti af liðinu sem komst í úrslitaleik HM í sumar. Þá hefur hann tvívegis orðið Suður-Ameríkumeistari með argentínska landsliðinu.
„Þetta er félag með mikinn metnað og ég er spenntur fyrir því að spila fótbolta á Englandi og mæta nokkrum af bestu félögum og leikmönnum heims,“ sagði Palacios eftir að gengið var frá félagaskiptunum.
Hann er ellefti leikmaðurinn sem Ipswich fær til sín í félagaskiptaglugganum í sumar. Palacios byrjaði leik Argentínu gegn Jórdaníu á HM í sumar og var það eini leikurinn hans á mótinu.
Palacios hóf ferilinn hjá uppeldisfélagi sínu River Plate og lék sinn fyrsta leik með aðalliðinu árið 2015. Hann varð meðal annars Suður-Ameríkumeistari með félaginu árið 2018 og vann argentínska bikarinn tvívegis.
Árið 2020 hélt hann til Þýskalands og gekk til liðs við Leverkusen. Þar varð hann hluti af sögulegu liði félagsins sem vann þýsku deildina í fyrsta sinn tímabilið 2023-24.
Undir stjórn Xabi Alonso vann Palacios einnig þýska bikarinn og þýska ofurbikarinn. Hann kveður Leverkusen eftir sex ár þar sem hann lék 186 leiki og skoraði 15 mörk.
Ipswich vann Sunderland 2-1 í fyrstu umferð úrvalsdeildarinnar og er einnig komið í þriðju umferð enska deildabikarsins eftir sigur á Leicester City.