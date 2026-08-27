Chelsea að ná í Emiliano Martínez

Chelsea hefur náð samkomulagi við Aston Villa um kaup á argentínska markverðinum Emiliano Martínez. Félagið greiðir um 7,5 milljónir punda fyrir hinn 33 ára gamla markvörð sem gengur til liðs við Chelsea á varanlegum samningi.
Martínez er nú á leið í læknisskoðun hjá Chelsea áður en gengið verður formlega frá félagaskiptunum. Þetta segja helstu félagsskiptasérfræðingar Evrópu frá á sínum samfélagsmiðlum.
Chelsea hefur verið á höttunum eftir nýjum markverði eftir erfiða byrjun Robert Sánchez á tímabilinu. Spænski markvörðurinn gerði tvenn mistök í leiknum gegn Fulham á mánudag sem nánast kostuðu Chelsea stig.
Martínez hefur verið hjá Aston Villa frá árinu 2020 eftir að hafa yfirgefið Arsenal. Hann lék 256 leiki fyrir Villa og varð einn af lykilmönnum liðsins á uppgangstímabili félagsins undir stjórn Unai Emery. Hann hjálpaði Villa meðal annars að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu og vinna Evrópudeildina á síðasta tímabili.
Stærsta afrek Martínez á ferlinum kom þó með argentínska landsliðinu þegar hann varð heimsmeistari í Katar árið 2022. Hann var einn af hetjum Argentínu í úrslitaleiknum gegn Frakklandi og hefur tvívegis hlotið Lev Yashin-verðlaunin sem besti markvörður heims.