Haustdagskrá Sýnar fer á fullt þessa dagana og innlend framleiðsla vegur þar þyngst. Sex nýir innlendir þættir eru á dagskrá á Sýn og Sýn+ í haust og dagskrárgerð í kringum Sýn Sport hefur aldrei verið sterkari.
Það er erfitt að lýsa haustdagskrá Sýnar með orðum og var því gert lag og tónlistarmyndband þar sem þáttastjórnendur Sýnar+ og Sýnar Sport syngja saman lagið „Ég er hluti af þér, þú ert hluti af mér“ sem er frumsýnt hér á Vísi.
Í laginu má sjá Audda, Steinda, Gumma Ben, Hjörvar Hafliðason, Sögu Garðarsdóttur, Björn Braga, Kristjönu Arnars og fleiri úr þáttastjórnendahópi Sýnar taka lagið og óhætt er að segja að hæfileikarnir leynast víða og haustið hljómar vel.
„Þetta er fólkið sem er heima í stofunni hjá landsmönnum viku eftir viku og eru löngu orðinn hluti af daglegu lífi okkar,“ segir Kristjana Brynjólfsdóttir, framkvæmdastjóri miðla hjá Sýn.
„Titillinn segir töluvert um hvernig við horfum á þetta, íslenskt sjónvarpsefni er ekki bara enn eitt efni til að horfa á heldur er það tengingin við okkur og menninguna okkar.“
Fyrsta þáttaröðin sem fer á loftið er sjöunda þáttaröð spurningaþáttanna Kviss í umsjón Björns Braga sem verður frumsýnd á morgun, laugardaginn 29. ágúst, klukkan 19:30 á rásinni Sýn+ og verður svo á sínum stað vikulega.
Stærsta nýjungin í haust er Dagbók lögreglu, leikin gamanþáttaröð innblásin af raunverulegum fréttum úr dagbók lögreglu. Margir af þekktustu leikurum landsins koma við sögu í fjölbreyttum og ófyrirsjáanlegum útköllum þar sem óvæntar uppákomur eru aldrei langt undan.
Meðal annarra þátta má nefna Tónlistarmennina okkar með Auðunni Blöndal, 1 stjarna með Steinda og Dóra DNA, Um land allt með Kristjáni Má og fjölbreytta íþróttadagskrá. Allt innlent efni haustsins er í boði á SÝN+, auk sýninga á línulegu rásunum.