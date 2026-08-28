Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hafa borist alvarlegar hótanir síðustu vikur og átti erfitt með að ræða þær í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hún segir þær til skoðunar hjá lögreglu. Hún segist þó telja sig örugga. Hún sagðist berjast fyrir bættum lífskjörum Íslendinga og að atkvæðagreiðslan á morgun snúist um það, og breytta stöðu alþjóðlega.
Þorgerður segist ekki fylgjast með því hvað fólk sé að segja um hana, hún reyni að sneiða hjá samfélagsmiðlum. Hún verði samt sem áður vör við ýmislegt og það sé ýmislegt sem hafi þurft að breytast í hennar lífi síðustu vikur.
Þorgerður var þá spurð hvort eitthvað væri öðruvísi en gat ekki svarað því en sagðist standa keik.
Spurð hvort hún væri hrædd eða hvort eitthvað væri að ógna henni svaraði hún
„Ef þú ert að tala um hótanir, já, ég hef fengið hótanir.“
Alvarlegar?
„Já, alveg alvarlegar, ég hef fengið þær en lögreglan sér um þetta og er með greiningar og gerir það sem þarf. Ég tel mig vera örugga og sérstaklega að berjast fyrir því sem ég brenn fyrir og það er að bæta enn frekar lífskjör hér á Íslandi og leysa úr læðingi tækifæri, alveg eins og leystust úr læðingi þegar EES-samningurinn var tekinn yfir. Ég óttast það ekki,“ segir hún og að lögreglan meti það sem er í gangi.
„Það er staðan,“ sagði hún og komst ekki lengra með það, beygði af og þar með lauk viðtalinu.
Augnablikið má sjá í myndbandinu að neðan.
Þorgerður Katrín byrjaði þó viðtalið á því að senda samúðarkveðjur til Norðmanna vegna andláts Haralds Noregskonungs. Hún sagði hann yndislegan mann og það hafi verið dásamlegt að hitta hann á síðasta ári í heimsókn með Höllu Tómasdóttur forseta Íslands.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist vera keppnismanneskja og auðvitað sé hún með hnút í maganum yfir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun.
„Þetta er komið crunch-time,“ segir hún og að þegar hún leggist á koddann sé hún ánægð með að hafa barist fyrir máli sem skipti almenning miklu máli.
„Venjulegt fólk sem þarf að baksa við verðtryggingu og vísitölu, sá veruleiki hverfur ekki ef við segjum nei, því tækifærin eru þarna til staðar,“ segir hún og að Guðni Th. Jóhannesson fyrrverandi forseti hafi sagt það best: Krónan sé góð fyrir þá sem eiga en mjög slæm fyrir þá sem skulda.
„Ekki síst fyrir ungt fólk sem er að koma sér upp íbúð eða þaki yfir höfuðið þá er það þannig að við Íslendingar borgum meira og eignumst minna,“ segir hún.
Þorgerður Katrín svaraði þá Lilju Katrínu Gunnarsdóttur þáttastjórnanda sem spurði út í orð hennar, að ofan, um að þessi veruleiki hyrfi ekki segjum við nei. Þorgerður Katrín segir ríkisstjórnina með plan, fjárlögin eigi að verða hallalaus og að hún sé að gera allt til að styðja Seðlabankann í því að lækka vexti og spyrna við verðbólgu.
„En við sjáum það í gegnum áratugina, við erum búin að reyna allt við Íslendingar. Við erum búin að reyna fast gengi, fljótandi gengi,“ segir hún og að þó svo að hún vilji ekki segja að fyrrverandi fjármála- og forsætisráðherrar hafi endilega verið að standa sig þá sé innbyggt kerfi sem sé óréttlátt og það tengist íslensku krónunni.
Þorgerður Katrín segir að henni þyki til dæmis ekki sanngjarnt að 256 stærstu fyrirtækin séu fyrir utan krónuhagkerfið og þurfi ekki að upplifa sveiflurnar sem almenningur mætir á hverjum degi.
Hún segir reynsluna sýna að hjá þeim ríkjum sem ganga í Evrópusambandið hafi efnahagsmálin orðið stöðugri og fyrirsjáanlegri og vextir og verðbólga hafi lækkað, og matarkarfan, sem sé ein stærsta breyta hvers heimilis, lækki um 25 til 30 prósent, alveg eins og hún gerði.
„Bæði vegna tolla og vegna hagræðingar,“ segir Þorgerður Katrín.
Spurð hvað sé því til fyrirstöðu að fella niður þessa tolla nefnir hún íslenskan landbúnað. Hún segir Evrópusambandið samanstanda af vinaþjóðum okkar sem séu mjög hugsi eins og við um landbúnað og fæðuöryggi. Þau hugsi ekki bara um að styrkja bóndann, þó að þau geri það vel, þau yrki jörðina en þau hugsi líka um umhverfið í kringum hana í heild.
Þorgerður Katrín segir 700 milljarða innviðaskuld af því að stjórnmálamenn nútímans og fyrri tíma hafi ákveðið að greiða 100 milljarða árlega í vexti. Það sé hægt að setja það frekar í göng og heilbrigðiskerfið. Auk þess kosti krónan okkar um hundrað milljarða vegna hennar.
Þorgerður Katrín segir ríkisstjórnina hafa talað um þetta reglulega og spyr á móti hvort það sé tilviljun að þeir sem eiga krónu séu að setja 100 milljónir í nei-aðferðina.
„Við erum alls ekki að gefa frá okkur fullveldið,“ segir hún spurð um hræðslu fólks um það og bendir á ríki eins og Danmörku, Þýskaland og Svíþjóð. Hún segir Finna til dæmis segja að Evrópusambandið sé það besta sem hafi komið fyrir þeirra landbúnað og það hafi komið fram nýlega á Landbúnaðarþingi. Þorgerður Katrín segir Finna hafa naumlega samþykkt að ganga í sambandið en í dag séu um 90 prósent landsmanna hlynntir veru þeirra þar.
„Og finnskir bændur allra síst.“
„Við munum alltaf vera fullvalda, sjálfstæð þjóð og mér finnst miklu frekar þannig að við eigum að nýta sjálfstæði okkar og fullveldi með því að setjast við borðið en ekki láta vísa okkur til sætis í einhverjum hliðarsal, eins og gert er núna.“
Hvað varðar atvinnuleysi og að laun geti lækkað við inngöngu segir Þorgerður Katrín þetta dæmi um hræðsluáróður og bendir á Danmörku og Lúxemborg sem dæmi um þjóðir þar sem atvinnuleysi er minna, svo sé það meira annars staðar. Það séu 27 ríki og hver þjóð stýri sínum vinnumarkaði sjálf og lífeyrissjóðum.
„Þjóðaratkvæðagreiðslan á morgun er risastórt lífskjaraspursmál,“ segir Þorgerður og að það gildi fyrir bæði heimilin og fyrirtækin.
Þorgerður segir hana líka skipta máli fyrir stöðu Íslands alþjóðlega í breyttum heimi og nefnir erfiða stöðu Kanada, Grænlandsmálið, Noregur sé að stefna á meira tollasamstarf og þar sé mikil umræða um að taka fleiri skref í átt að Evrópusambandinu. Þess vegna sé gott fyrir Ísland að fara núna, áður en það gerist, og áður en Bretar mögulega reyna að breyta sínu samstarfi, tíu árum eftir Brexit.
Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, talað í viðtali fyrr í morgun um að það væri of mikið farið í manninn í þessari baráttu. Spurð um það sem fólk segir við hana segist hún fyrst vilja árétta að atkvæðagreiðslan á morgun snúist ekki um inngöngu eins og Guðlaugur hafi sagt og segist ekki skilja af hverju fólk sé að berjast gegn því að farið sé í samningaviðræður. Atkvæðagreiðslan snúist um að halda viðræðum áfram.
„Það eru hagsmunir þjóðarinnar að sjá samning,“ segir hún og að Evrópusambandið sé til dæmis í forystu í baráttunni gegn fjölþátta ógnum. Í lok júlí hafi verið gerð árás á veitufyrirtæki á Íslandi frá Rússum og Írönum. Hún vilji því undirstrika að atkvæðagreiðslan snúist um að fara í samningaviðræður að nýju.