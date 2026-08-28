Segir Katrínu sparka í konuna sína

Eiginmanni framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar blöskrar að Katrín Jakobsdóttir skuli stilla sér kyrfilega upp með peningavaldinu og sparka í konuna hans í leiðinni. Katrín ávarpaði samkomu Áfram Ísland á Austurvelli í gær og sagðist myndu kjósa nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun.
Fyrrverandi lykilfólk í Vinstri hreyfingunni - grænu framboði á borð við Katrínu, Steingrím J. Sigfússon, Ögmund Jónasson og Svandísi Svavarsdóttur eru öll nei-megin fyrir stóra daginn á morgun. Á sama tíma segir nýr formaður, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, já-megin og fleiri kjósendur flokksins sömuleiðis samkvæmt könnunum.
Snærós Sindradóttir var öflugur liðsmaður ungliðahreyfingar flokksins um árabil. Hún hefur síðan sagt skilið við flokkinn, bjó í Ungverjalandi í nokkur ár og tók við hlutverki framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Snærós bar saman verð á kaffibolla í Búdapest og Reykjavík í umræðunni í sumar. Eitthvað sem efasemdarfólk um að fara í aðildarviðræður hefur fundið að og ekki talið marktækan samanburð.
Katrín Jakobsdóttir bættist í þann hóp á Austurvelli í gær.
„Allt tal um verð á kaffibollum í Búdapest er hjákátlegt þegar horft er til þess þegar um er að ræða risastóra breytingu á stjórnskipan landsins — og um það deilir enginn: Möguleg Evrópusambandsaðild kallar á stjórnarskrárbreytingu,“ sagði Katrín.
Frey Rögnvaldssyni, eiginmanni Snærósar, var lítið skemmt yfir ræðu Katrínar þar sem hún lýsti því yfir að hún myndi segja nei.
„Í leiðinni ákvað hún að sparka í konuna mína, sem hefur af heilindum unnið að því að kynna Íslendingum leið út úr vaxtaokri og viðvarandi verðbólgu. Verðbólgu sem færir bönkunum á silfurfati gríðarlegan hagnað á kostnað landsmanna og sem heldur uppi gríðarlegum hagnaði hjá fasteignafélögum á borð við Eik, þar sem téð Katrín situr í stjórn,“ sagði Freyr á Facebook í gærkvöldi.
Katrín lét af störfum sem forsætisráðherra vorið 2024 og tilkynnti um forsetaframboð. Þar beið hún lægri hlut gegn Höllu Tómasdóttur.
Freyr vísaði til umræðunnar um kaffibollann en ummæli Snærósar féllu í umræðuþætti á RÚV. Hann tæpti á því hvernig honum fyndist Katrín hafa sparkað í Snærós.
„Þetta gerði Katrín með því að vísa til þess að Snærós hefði sagt í sjónvarpssal að kaffibollinn í Búdapest væri ódýrari en í Reykjavík. Sem hann er, hvort sem miðað er við kaupmátt íslenskra launa eða ungverskra. Þetta er eini höggstaðurinn sem afturhaldið sem berst gegn bættum kjörum venjulegs fólks á Íslandi hefur fundið á málflutningi Snærósar. Að hún hafi sagt satt um að kaffibolli í höfuðborg ESB-ríkis sé ódýrari en í Reykjavík. Snærós, sem hefur engra hagsmuna annarra að gæta í málinu, annað en hliðvörður peningavaldsins, Katrín. Snærós hefur barist með kjafti og klóm fyrir hag almennings, af heiðarleika og heilindum. Annað en hægt er að segja um stóran hóp þeirra sem Katrín stillir sér nú upp með.“
Freyr telur Katrínu í slæmum félagsskap fólks sem skeyti hvorki um skömm né heiður, heldur ljúgi blákalt að Íslendingum.
„Sem lýgur því að hér muni allt stjórnkerfið stoppa næstu árin verði sótt um aðild að ESB. Katrín ætti nú að hafa reynslu af því að það eru ósannindi. Sama fólk lýgur því að árlegur kostnaður við veru Íslands í ESB, ef af yrði, væri 50 milljarðar. Sama fólk lýgur því að ekki sé um neitt að semja og engar undanþágur sé að fá. Allt saman vísvitandi lygar til að beygja Íslendinga til að segja nei, og viðhalda hér völdum og áhrifum fámennrar auðstéttar. Völdum smás hóps sem nú er með böggum hildar af ótta við að missa ólígarkastöðu sína í íslensku þjóðfélagi. Smámennri klíku sem forsetaframbjóðandinn fyrrverandi hefur nú gengið fullkomlega á hönd og stillt sér kyrfilega upp gegn íslenskri alþýðu.“
Freyr segir að í raun ætti hann að hlæja að þessu.
„Auðvitað ætti ég að hlæja að þessu, þetta er svo snautleg framkoma, þetta kollektíva rökþrot sem ríkir hjá Katrínu og öðrum afturhaldssinnum. Mér hins vegar blöskrar að kona sem fyrir korteri síðan sat á valdastóli, í krafti atkvæða fólks sem trúði að viðkomandi bæri hag Íslendinga fyrir brjósti, og ekki síst hagsmuni íslensks verkafólks, lágstéttar og þeirra sem jaðarsettir eru, skuli stilla sér svona kyrfilega upp með peningavaldinu. Það er bæði sorglegt og skammarlegt.“
Grímur Atlason, stjúpfaðir Snærósar og framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir dapurlegt að Katrín geri lykkju á leið sinni með þessum hætti. Katrín hefði getað nýtt tækifærið að leiðrétta falskar fullyrðingar neibræðra sinna.
„Hún hefði getað bent á lygina um Kýpur og raforkumál sem skoðanabræður hennar í vínsvansvottaða hlaðvarpinu Þjóðmál auglýsa stanslaust þessa dagana.
Hún hefði líka geta varað við lygaáróðrinum þar sem því er haldið fram að Evrópuherinn bíði ungs fólks á Íslandi. Lygamaskínan hringir hreinlega í þetta unga fólk og/eða sendir þeim skilaboð á samfélagsmiðlum þar sem herinn er sagður staðreynd. Katrín hefði geta leiðrétt þetta,“ segir Grímur.
„Nei, í staðinn fyrir að benda á upplýsingaóreiðu og andlýðræðisleg öfl kýs hún að sparka í Snærós sem vogaði sér að segja satt og rétt frá um verð á kaffibollanum í Búdapest (að teknu tilliti til kaupmáttar). Aumt er það.“
Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra ávarpaði gesti útifundar samtakanna Áfram Ísland á Austurvelli. Samtökin hvetja landsmenn til þess að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn. Reynslan hafi sýnt Katrínu að betra væri að Ísland stæði áfram utan Evrópusambandsins.
Katrín Jakobsdóttir segist vera ósammála túlkun ríkisstjórnarinnar um að þjóðaratkvæðagreiðslan um helgina sé einungis til þess að skoða möguleikana. Afstaða hennar gagnvart aðildar að Evrópusambandinu sé breytt frá því að síðast var haldið í þá vegferð.