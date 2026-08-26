Þrjátíu og tveimur starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem fengu boð um ný eða breytt störf við hópuppsögn í gær var boðið lakari kjör að sögn formanns Sameykis sem segir starfsmennina hafa fengið afar skamman tíma til að ákveða næstu skref.
Í gær var tugum starfsmanna Reykjavíkurborgar sagt upp störfum í hópuppsögn sem nær til velferðar-, frístunda-, og skólasviða. Breytingarnar leiða til uppsagna áttatíu og sex starfsmanna. Að sögn borgarstjóra eiga breytingarnar að skila hagræðingu sem nemur 900 milljónum króna á ári, samkvæmt nýju skipuriti þar sem stjórnendum og millistjórnendum er fækkað og félags- og húsnæðisþjónusta með aðstöðu á einum stað í stað fjögurra svæðismiðstöðva.
Af þeim áttatíu og sex starfsmönnum sem sagt var upp störfum fá þrjátíu og tveir starfsmenn boð um ný eða breytt störf en fimmtíu og fjórir munu ekki fá áframhaldandi starf. Kári Sigurðsson formaður Sameykis gefur lítið fyrir starfstilboðið til þessara þrjátíu og tveggja starfsmanna.
„Þetta er náttúrulega bara fólk sem er boðið ný störf á lakari kjörum og með nýjar starfslýsingar. Tímaramminn sem fólk fær að melta þetta tilboð, ef það má komast svo að orði, það fær út fimmtudaginn til að melta þetta.“
Starfsfólkið hafi fengið gögn um málið í gærmorgun þegar það mætti til vinnu.
„Og munnlega skýringar um laun þeirra sem ég ætla að fullyrða að öll þau sem boðið var annað starf, þau eru klárlega með lakari kjörum og nýjum starfsheitum.“
Kári er efins um að boðið til starfsmannana muni skila sér í hagræðingu til borgarinnar.
„Og nota bene, þegar það er bráðabirgðaröðun á nýjum starfsheitum hjá borginni þá þýðir það á endanum að þau þurfa að fara í gegnum starfsmat og þá kemur náttúrulega að aðkomu stéttarfélagsins aftur að borðinu og það sér ekkert fyrir endann á því hvaða kostnað það mun á endanum kosta borgina aftur til baka.“