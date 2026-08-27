Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, undirritaði í dag reglugerð um notkun síma og snjalltækja á skólatíma í grunnskóla og á frístundaheimilum. Markmið reglugerðarinnar er að skapa aukinn námsfrið, efla vellíðan og félagsleg tengsl barna og stuðla að jákvæðum skólabrag en samkvæmt reglugerðinni mega börn og unglingar ekki nota síma á skólatíma.
Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að setning reglugerðarinnar sé næsta skref eftir að Alþingi samþykkti breytingu á lögum um grunnskóla fyrr á árinu.
Samkvæmt reglugerðinni verður notkun síma og snjalltækja óheimil á skólatíma. Tækin verði ekki aðgengileg nemendum á skólatíma og verða geymd samkvæmt fyrirkomulagi sem hver skóli eða frístundaheimili ákveður.
Reglurnar taki til alls skólatíma, þar á meðal frímínútna, matarhléa, vettvangsferða og ferða á vegum skólans. Þær nái einnig til frístundaheimila og tómstunda- og félagsstarfs sem er hluti af daglegu skólastarfi.
Skólastjórar og forstöðumenn frístundaheimila muni tryggja innleiðingu reglugerðarinnar. Hver skóli muni móta reglur um geymslu, aðgang að tækjum og afhendingu og þær skuli kynntar bæði fyrir foreldrum og nemendum.
Mennta- og barnamálaáðuneytið muni gefa út leiðbeiningar um framkvæmd reglugerðarinnar í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og skólasamfélagið.